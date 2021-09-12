Брат с сестрой, которые едва не сожгли заживо 6-летнюю девочку в салоне Мазды, арестованы в Иркутске

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу подозреваемых в покушении на убийство ребенка. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Брат и сестра, подозреваемые в поджоге автомобиля, в салоне которого в тот момент находилась шестилетняя девочка, арестованы. Иркутский районный суд удовлетворил ходатайство следствия. На время расследования обвиняемых в покушении на убийство ребенка, совершенное с особой жестокостью, а также в умышленном повреждении чужого имущества опасным способом, заключают под стражу. До 6 ноября.

«Комсомолка» писала об этом ужасном случае. Он произошел 7 сентября. Красная «Мазда» подъехала к одному из частных детских садов под Иркутском – в поселке Марково. Из автомобиля вышла женщина. Она повела своего сына в группу. Шестилетнюю дочку мама оставила в салоне. Ненадолго. Но за это время едва не случилось ужасное. К парковке подъехал серый «Ниссан Кашкай». Вышедший из авто мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью «Мазду», поджег, после чего прыгнул обратно в машину. «Ниссан» скрылся. Девочке удалось выбраться из иномарки. Прибежавшей матери удалось самой сбить пламя. После этого семья обратилась в полицию.

В салоне автомобиля в это время находился 6-летний ребенок.Фото: СУ СК России по Иркутской области

Благодаря съемкам камеры видеонаблюдения личности подозреваемых стали известны в тот же день. 9 сентября их объявили в федеральный розыск. Но скрываться у брата с сестрой получилось недолго. Уже на следующий день, 10 числа, их задержали. Женщину остановили, когда она ехала по городу за рулем машины. Благодаря этому удалось выйти и на след брата. Его «скрутили» в одной из квартир Октябрьского района.

Задержанная женщина. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

- При проведении обыска оперативники и следователи обнаружили крупную сумму денежных средств, а также ценные вещи, - рассказывали тогда следователи. - Не исключено, что подозреваемые планировали скрыться от органов следствия.

Мотивы пироманов сейчас выясняются.

Задержанный пироман. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областпред

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