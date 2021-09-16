Предприниматели Иркутской области одобрили программу перемен от Алексея Нечаева

Фото: предоставлено партией «Новые люди»

Алексей Нечаев, основатель и лидер партии «Новые Люди» представил журналистам предвыборную программу. Среди партийных предложений возвращение прямых выборов глав муниципалитетов, единый федеральный оклад учителям в размере 75 000 рублей, единственный налог в 5% от оборота для малого и среднего бизнеса.

Новая повестка страны

Коррупцию и вертикальное управление государством, ведущее к закручиванию гаек и тотальному контролю, Алексей Нечаев считает новыми вызовами всей стране.

Ни одна политическая сила еще не предлагала единый федеральный оклад для учителей и ликвидацию Рособрнадзора. Среди оригинальных инициатив партии — прямые выборы мэров и губернаторов, выборность судей, прокуроров и полицейского начальства. Команда Алексея Нечаева выступает против принудительной вакцинации, предлагает расширить участие присяжных в судах.

Алексей Нечаев. Фото: предоставлено партией «Новые люди»

Ответ на актуальные вопросы

Новые люди ответили программой на самые важные вопросы, стоящие перед Россией.

— Политики в СМИ и Госдуме постоянно обсуждают прошлое, спорят: надо ли Волгоград переименовать в Сталинград, нужно ли захоронить Ленина, обсуждают другие «острые» вопросы современности. Но людям дела без разницы, где будет похоронен Ленин. Всё это никак не улучшит жизнь людей, — объяснил Алексей Нечаев.

Предложения программы составляли экспертные группы, в которые вошли Сардана Авксентьева, экс-глава Якутска, Артем Соловейчик, главный редактор издательского дома «Первое сентября», Дарья Садовская, врач-нефролог, реаниматолог, и другие специалисты разных сфер.

Иркутский бизнес поддержал идеи

Идеи экспертов «Новых людей» устроили предпринимателей Иркутской области. Стратегию поддержки и развития малого и среднего бизнеса России курировал предприниматель Александр Хуруджи.

— Мы предлагаем заменить налог на прибыль, НДС и страховые выплаты единым оборотным налогом в 5% от выручки.

Иркутский предприниматель Александр Деев, председатель правления ассоциации «Дикоросы» одобряет идеи.

— Опросы показывают: жители ждут от области именно промышленного развития. Все меры, которые касаются малого и среднего бизнеса, «Новые люди» предлагают очень вовремя.

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и директор компании "Щедрая Сибирь" Александр Деев. Фото: предоставлено партией «Новые люди»

Большие проблемы малых и средних

Предприниматели Иркутской области последние годы не живут, а выживают: реестр Федеральной налоговой службы в августе 2021 года насчитал в регионе более 83 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, из которых почти 80 тысяч — микропредприятия: индивидуальные предприниматели и компании до 15 сотрудников. Эта категория субъектов МСП дает области 202 тысячи рабочих мест. Год назад — в коронавирусном августе 2020 года — 84 тысячи субъектов МСП создавали в регионе 216 тысяч рабочих мест.

Власть видит выход в абстрактном «совершенствовании существующего законодательства». Областной бизнес-омбудсмен презентовал результаты опроса предпринимателей: половина респондентов заявила о значительных потерях в бизнесе, 89% опрошенных высказались однозначно: нужно снижать налоги.

У области есть перспективы

— Иркутская область, обладая запасами леса и пресной воды, легко может быть «меккой» органического производства, — рассказывает Александр Деев. — Опросы показывают: жители ждут от области именно промышленного развития. Нужно оставлять больше средств на местах, регионах, добиваться от государства грамотной инвестиционной политики.

Кроме единого оборотного налога в 5%, «Новые Люди» предлагают утвердить целый пакет льгот за трудоустройство выпускников вузов и колледжей, внедрение инноваций. И даже принимать в зачет налогов расходы компаний на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Это позволит областному бизнесу пережить сложное время — без помощи государства предприниматели вряд ли выстоят. И точно не станут драйверами региональной экономики. А вот ряды безработных пополнят запросто.

Оплачено из средств специального избирательного фонда Избирательного объединения Регионального отделения в Иркутской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».