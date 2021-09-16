В Иркутской области продолжается разгребание коррупционных завалов Фото: "КП" Архив

Этому предшествовали два недавних и весьма знаковых события. 16 августа Президент РФ Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, причем руководителям федеральных органов власти было поручено обеспечить реализацию мероприятий плана и до 1 октября внести соответствующие изменения в свои ведомственные планы противодействия коррупции. Аналогичным образом должны быть актуализированы и региональные антикоррупционные программы, и здесь мы напомним читателям, что буквально за две недели до принятия президентского Национального плана у Управления Следственного комитета Иркутской области появился новый руководитель - генерал-майор юстиции Анатолий Ситников.

Напомним, что это резонансное дело тянется уже более 5 лет. Все началось с того, что в конце декабря 2015 года Т. Казакова явилась в Октябрьский районный суд Иркутска, чтобы взыскать со своего пасынка Ивана Матвеева ни много ни мало 515 миллионов рублей. Главным аргументом являлась расписка Матвеева, согласно которой он в 2012 году якобы занял у мачехи 230 миллионов. Причем занял под весьма солидные проценты: за 3,5 года по ним набежало почти 290 миллионов! Теплые родственные отношения налицо, не правда ли? В общем, спустя какое-то время после визита Т. Казаковой в суд Иван Матвеев получил оттуда письмо, из которого узнал, что все его имущество арестовано, а ему самому предъявлен иск о взыскании с него указанной суммы: и основного долга, и накопившихся по нему процентов.

Несмотря на драматичные заявления Т. Казаковой в суде о том, что она воспитывала пасынка как родного, и о том, что в 2012 году отдала ему самое дорогое, что у нее было (две полные сумки денег - все наличные, что имелись в доме!), дело, что называется, не выгорело. Почерковедческая экспертиза довольно быстро установила, что «подпись в левом нижнем углу расписки, датированной 14.06.2012 года, выполнена не Матвеевым Иваном Дмитриевичем, а иным лицом», и что фальшивый матвеевский автограф на предъявленном Казаковой документе был воспроизведен путем «копирования подписи на просвет». Так что в апреле 2016-го суд отказал ей в удовлетворении иска, а спустя еще 4 месяца (после всех апелляций-кассаций) это решение вступило в законную силу!

Все попытки Матвеева доказать, что это ошибка, отчего-то дали сбой - точнее, целую цепочку сбоев. Ведь Иван еще в декабре 2015 года, едва узнав о «своем» полумиллиардном долге, написал заявление в Следственный комитет, где попросил привлечь Казакову к уголовной ответственности за подделку документов и мошенничество. Однако его потуги оставались тщетными довольно длительное время: как до, так и после решения суда, назвавшего фальшивку фальшивкой. Сотрудники Следственного отдела Октябрьского района г. Иркутска СУ СК РФ по Иркутской области и Октябрьской прокуратуры г. Иркутска раз за разом отказывали в возбуждении уголовного дела, отправляя его материалы на дополнительную проверку. Хотя, казалось бы, ну что там проверять?! Мало того, что фальшивую расписку в суд принесла Казакова, так еще и написана эта бумага была ее собственной рукой! Причем она даже не отрицала данного факта во время судебного разбирательства, поясняя, что, дескать, пасынок, выпрашивающий в долг четверть миллиарда рублей, был в это же самое время сильно занят чем-то другим - в общем, ей пришлось самолично писать текст расписки, которую затем подмахнул Иван. Согласитесь, это звучит более чем странно, тем более что в деловом мире всегда было принято, что любой вексель пишет и подписывает сам заемщик!

Однако следователи и прокуроры все проводили и проводили дополнительные проверки и, наверное, занимались бы этим и по сей день, однако в 2018 году Иван Матвеев дошел до заместителя председателя Следственного комитета РФ. Лишь после этого его иркутские подчиненные возбудили и приняли к производству уголовное дело, но… отнюдь не в отношении Т.Казаковой, как вы могли бы наивно подумать! «Неустановленные лица в неустановленном месте и времени… с целью хищения имущества Матвеева И.Д. в особо крупном размере изготовили расписку от имени Матвеева И.Д.…, которую Т.Казакова Т.В. с целью взыскания с Матвеева И.Д.… денежных средств… представила в Октябрьский районный суд Иркутска», - так выглядит начало постановления о возбуждении и принятии к производству уголовного дела. Вам не кажется, что этот серьезный и в высшей степени официальный документ на самом деле выглядит странно?

Похоже из «неустановленного лица» Казакова превратилась в обвиняемую только сейчас - спустя целых два года после столь неторопливого и неохотного возбуждения уголовного дела и всего через две недели после утверждения В.В. Путиным Национального плана противодействия коррупции. Так что для всех «неприкасаемых», которые начиная с 90-х годов считали, что закон писан не для них, прозвенел весьма тревожный звонок.