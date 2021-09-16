Синоптики предупредили, когда Иркутск снова накроет холодный фронт. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За окном невероятно тепло и солнечно. Можно на время забыть о куртках и сапогах, которые все уже успели достать с антресолей неделю назад, когда дневные температуры опустились до +8…+10. Понятно, что осень возьмет свое, но это будет потом. Как надолго сентябрь дал иркутянам передышку?

- Бабье лето, а это, конечно, именно оно, простоит в Иркутске до вторника, 21 сентября, - рассказывает и.о. начальника отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Галина Куницына. – Все эти дни будет стоять теплая погодка, днем +15…+20, ясно, солнечно. Ночами, конечно, уже прохладно, где-то +2…+7, но уже к 11-12 утра воздух прогреется.

Самый комфортный денек на этой неделе ожидается в субботу, 18 сентября. Этот выходной порадует нас 22 градусами тепла. Потом погодка вернется к обычному +15…+20 .

- И только 21 сентября Иркутск попадет под власть холодного циклона, - продолжает Галина Куницына. – Будет прохладно и дождливо, днем снова около +10. Наступит настоящая промозглая осень и ждать летней погоды уже не придется вплоть до мая.

Долго ждать! Поэтому давайте радоваться тем хорошим солнечным денечкам, что стоят сейчас.