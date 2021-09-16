Работодатели из Иркутска поставили молодым специалистам 2 по подготовке, но платить готовы. И вот почему. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уровень подготовки выпускников крайне низкий. Приходится брать их и обучать потом по полгода работе». Мало кто из тех, кто трудится на производстве, не поддержит эту мысль. И это – при том, что «теорию» юноши и девушки, отучившиеся по нескольку лет в вузах, могут знать на отлично и даже иметь красный диплом. Отсутствие хоть какой-либо практики и опыта работы по профилю хотя бы в каникулы – основной минус. По исследованиям платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, лишь 40% достойны «трояка» по профессиональной подготовке и 3% - четверки.

- 43% оценили уровень выпускников на двойку, 9% - вообще на единицу, - отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко.

Такой результат будет, пожалуй, «холодным душем» для студентов иркутских вузов. Тем более, и итог такой ситуации очевиден – диплом обесценивается. Ведь с горе-специалистом приходится возиться всем, отвлекая ресурсы. И вот уже «корочки» высоко ценят только 61% работодателей (прежде всего, конечно, профильных вузов – куда медику или энергетику без обучения). Тех, кто настаивает на хорошем образовании и предпочитает студентов одного вуза, не очень-то и много – 41%. А для половины руководителей все равно, чей диплом.

Какие выпускники ценятся? Те, кто получил диплом по технической направленности (56%, инженеров не хватает), социально-экономические (31%) и строительные – 20%. Менее всего востребованы художники и физкультурники (что понятно, это «штучный товар»). Медики и учителя в подборку не вошли, тут все понятно – специалисты нарасхват.

При этом средняя заработная плата, которую работодатели готовы предложить выпускникам, составляет 48,5 тысяч рублей, и это самые высокие показатели в Сибири.

- В этом году мы наблюдаем рост лояльности работодателей к специалистам без опыта работы, но с профильным образованием, особенно в тех профессиональных сферах, где есть острая нехватка кадров, - отмечают аналитики. - Молодым специалистам, которым всегда было сложнее найти работу по специальности, сейчас предлагают конкурентные условия труда и помощь в освоении необходимых практических знаний, в том числе за счет возрождения института наставничества и корпоративного обучения.

В Иркутске свежий выпускник без опыта рассчитывает получать 30 тысяч рублей. В среднем. И эти расчеты в целом верны. Важно то, что в этой среде огромная конкуренция – 11-12 человек на место.

По мнению исследовательского центра портала Superjob.ru, наиболее лояльны к молодым специалистам IT- и торговые компании, а также банки. Охотно принимают на работу инженеров и менеджеров по продажам.

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