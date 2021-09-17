Год на посту губернатора. Игорь Кобзев: «Мы набрали отличный темп для развития области». Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

«Хочу вас сегодня познакомить с одним молодым человеком. Это Александр Есипов. Ему 13 лет. Мечтает стать военным. Хорошая, правильная цель. Но прийти к ней самостоятельно парню оказалось непросто. Воспитывает Сашу одна бабушка - Людмила Александровна Герасимова. Хотела устроить внука в кадетский корпус, но не получилось собрать большой пакет документов…» - рассказывает губернатор в своем аккаунте «Кобзевнасвязи» в соцсетях.

Об этой истории глава региона узнал в августе. На прямую линию ему дозвонилась соседка мальчика. Сашу взял под свое крыло директор иркутского городского центра «Патриот» Александр Барсуков. Парень ходит на занятия, его зачислили в роту воздушно-десантных войск. Об этом Игорь Иванович договорился лично — он сам офицер и знает, что значит мечтать быть военным.

- Убежден, у Саши все получится, - говорит он.

И для Саши, и для многих-многих других мальчишек он старается сделать все, чтобы они шли к своим большим целям. В Иркутске появится Суворовское училище.

- Я - человек военный. Уверен, что суворовские училища стране нужны. Как говорили в замечательном фильме «Офицеры», «есть такая профессия — Родину защищать». Это замечательно и здорово, что есть дети, выбирающие эту профессию с юных лет. Мы можем и должны им помочь. И я лично готов защищать проект создания Суворовского училища в Приангарье на самом высоком уровне, - еще год назад впервые заявил губернатор.

А сегодня на его возведение из федерального бюджета регион получил первый миллиард рублей. Это большая победа, за которой стоят десятки встреч, командировок в столицу, документов, договоренностей… На стройплощадке на территории ИВААИУ идет работа. Суворовское училище расположится в легендарных корпусах бывшего военного института, которые являются объектом культурного наследия. Игорь Кобзев приезжает на место, контролирует процесс. В этом году, говорит, будут укреплены фундамент и стены главного здания, проведены коммуникации. В 2023 году Суворовское училище должно принять первых воспитанников.

В августе Игорь Кобзев отчитался президенту по поручениям. Это прежде всего восстановление инфраструктуры территорий, пострадавших от паводка 2019 года. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Рекордное количество школ

«В Большом Голоустном сгорела школа. Единственная в поселке. В ней учились 70 ребятишек. К счастью, во время пожара никто не пострадал. Будем стараться решить вопрос строительства новой школы в максимально короткие сроки. Профильным министерствам поручил заняться подготовкой проектно-сметной документации на строительство нового здания. Такой большой поселок не может остаться без собственной школы», - написал губернатор в ноябре прошлого года, после того как после ЧП съездил в Большое Голоустное.

Проблему взял под личный контроль. Пока ее решал, дети учились сначала дистанционно, затем в здании местной турбазы, но в хороших условиях. Губернатор не раз встречался с ребятишками и их родителями; вместе решали, какой будет долгожданная школа. И в этом году в прибайкальском поселке, где много лет ничего не строилось, она откроется. Школа-сад на 110 мест – новая, современная, красивая!

Новая школа открыта в 2021 году в поселке Маркова. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В целом в Иркутской области сегодня строится рекордное количество школ. Так, до конца года планируется завершить строительство блока начальной школы № 14 в Иркутске, а также еще пяти общеобразовательных учреждений на 4045 мест: в микрорайоне Березовая Роща в Тулуне, в поселке Мамакан Бодайбинского района, в селе Баяндай Баяндаевского района, в деревне Грановщине Иркутского района, в Бирюсинске Тайшетского района. А всего в 2021 году в Приангарье одномоментно возводили 19 школ с общей проектной мощностью более 9 тыс. мест. Таких рекордных показателей в регионе не было в течение нескольких десятилетий. Уже открыты большие школы в Саянске и в поселке Маркова под Иркутском.

НЕТ экологической катастрофе!

На промплощадке некогда процветающего предприятия «Усольехимпром» десятилетиями копились отходы производства. Около 2 млн (!) тонн, из них особенно опасных, ртутьсодержащих, - не менее 20 тыс. тонн. И все это «наследие» - в 400 метрах от жилых домов города. Долгие годы проблема не решалась. В конце 2019-го года глава Росприроднадзора Светлана Радионова обозначила ее как экологический Чернобыль.

С того же конца 2019 года, как только Игорь Кобзев приехал в регион, он занимается решением вопроса:

- Провели совместное заседание, посвященное дальнейшим работам на «Усольехимпроме». Объект крайне важно привести в порядок. Это экологическая безопасность не только близлежащих территорий, но и всей области.

Сегодня там федеральный экологический оператор ликвидировал почти все скважины с опасными отходами производства.

«Ангаре больше не угрожает подземная нефтяная линза. Кроме этого установлены противофильтрационная завеса и локальные очистные сооружения, они не позволят нефтепродуктам попасть в реку. Демонтированы наземная часть и фундамент цеха ртутного электролиза, который представлял серьезную угрозу из-за паров ртути. Они накопились не только в конструкциях, но и в почве под цехом. Уже идет подготовка к демеркуризации», - рассказал в аккаунтах «Кобзевнасвязи».

К 2024 году площадка должна быть полностью безопасна, а дальнейшем там планируют создать технологический кластер.

Не менее важно решить проблему с БЦБК.

- То, что город и район оказались в таком плачевном состоянии, - результат того, что власти годами не обращали внимание на то, что здесь происходит, как живут люди. Мы кардинально меняем подход, - сообщил стратегию в 2020-м Игорь Иванович. - И сегодня здесь идет подготовка к утилизации накопленных отходов. Идет апробация технологии, которая будет применена на промплощадке. Смонтировали локальную систему очистных и обезопасили Байкал от возможного попадания надшламовых вод из карт-накопителей.

Тулун – современный город за два года

- Пользуясь возможностью, по пути из Усть-Илимска заехал в Тулун. В микрорайоне Березовая Роща подходит к концу сдача очередных жилых домов. Там же идут работы по строительству школы и детского сада. Предпринимателям выделили участки под строительство магазинов. Идет подвод коммуникаций к социально значимым объектам. Уже запустили общественный транспорт. Еще немного, и Березовая Роща станет полноценным микрорайоном города, - продолжает губернатор.

Губернатор тщательно контролирует, как ведется строительство жилья в Тулуне, Нижнеудинске. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

А в микрорайоне Угольщиков завершается благоустройство. Осталось решить проблему с дорогой. Уже готов сад на 140 мест…

Территории, которые и до наводнения не видели ни новых школ, ни садиков, ни просто домов и современных дворов, сегодня не узнать. На 75% все запланированные мероприятия выполнены. Теперь, кстати, тулунчане гордятся тем, что их дети учатся в очень современной школе или занимаются спортом в комплексе с крытой ледовой ареной. Построены новые дамбы, восстановлены дороги, почти 7 тыс. семей получили компенсации. Новоселье справили и те, чьи дома подтопило не самим наводнением, а грунтовыми водами. Только таких семей было более 500, и в этом году они новоселы.

Игорь Иванович всегда встречается с жителями во время рабочих поездок. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

- Чтобы добиться переселения, пришлось приложить немало усилий. Участки, пострадавшие от повышения уровня грунтовых вод, не вошли в зону ЧС, а значит, собственники домов не могли рассчитывать на новое жилье. Таково законодательство. Однако бросить людей на произвол судьбы мы не могли. Возможность помочь пострадавшим лично обсуждал с Президентом РФ. Направил обращение в правительство страны. В итоге было принято решение выделить региону 1,3 млрд рублей. И все это притом что фронт работы был просто огромным - волонтеры до сих разбирают завалы…

Модернизация больниц и поддержка медиков

- Мы столкнулись с запредельной нагрузкой на систему здравоохранения. Коронавирус выявил все проблемы нашей медицины, - сказал Игорь Кобзев. - За короткий срок нам пришлось переоснастить коечный фонд, закупить оборудование и средства индивидуальной защиты. Это был период сложных решений, и цена ошибки была очень велика.

Во время рабочих поездок в территории губернатор всегда интересуется состоянием больниц и условиями, в которых лечатся жители. Например, совсем недавно посетил Усть-Удинскую районную больницу. Она находится в деревянных зданиях, износ которых составляет более 70%. Глава региона поручил министерствам совместно с администрацией района уточнить медико-техническое задание для предварительного расчета стоимости строительства.

- Необходимо рассмотреть возможность использования типовых проектов, уже разработанных в регионе. Это сэкономит время, - сказал Кобзев.

Там же Игорь Иванович познакомился с молодыми медиками. Виссарион и Мария Бунаевы приехали в Усть-Уду полгода назад. И эта история действительно заслуживает того, чтобы губернатор о ней рассказал, ведь супругам предлагали работу в иркутских больницах, а они поехали в глубинку.

Виссарион и Мария Бунаевы приехали в Усть-Уду работать в местную больницу. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

- Мария Викторовна работает отоларингологом. Кстати, лор-врача в больнице не было 15 лет. Виссарион Виссарионович - педиатр. Оба считают, что высококлассные доктора должны работать не только в больших городах, но и в глубинке. Полностью согласен, - говорит губернатор.

Во многом благодаря таким медикам и удается бороться с пандемией. Кто, если не они?! Конечно, супруги получили и еще получат поддержку как молодые специалисты.

В Иркутской области сегодня строится несколько больниц. Так, детскую поликлинику и женскую консультацию в Иркутске-2 завершат осенью этого года. Возводится детская поликлиника больницы № 8 в микрорайоне Ново-Ленино, открыта новая поликлиника городской больницы № 9. Акцент делается на реконструкции районных медицинских учреждений. В этом году капитально отремонтированы Куйтунская, Заларинская и Осинская районная больницы. Всего в 2021 году предусмотрен капитальный ремонт 13 объектов.

Качественные и безопасные дороги

«Как и обещал во время недавнего прямого эфира, проехал по трассе Братск - Усть-Илимск. Как в одну, так и в другую сторону. Сейчас уделяем этой дороге особое внимание. Понимаю, как трасса важна для севера региона. Безусловно, позитивные сдвиги есть. Хотелось бы не снижать заданного темпа, а только наращивать. Посмотрел, как выполнен ремонт моста через реку Илуйку. Был здесь год назад. Что и говорить, изменения налицо, - пишет губернатор и добавляет: - Мы вкладываем в ремонт дорог региона большие деньги. Поэтому все должны понимать свою зону ответственности. Спрашивать буду по всей строгости».

В этом году на дороги выделено 9,5 млрд рублей, из них 7,8 млрд рублей – средства областного бюджета. Работы ведутся, в том числе, по таким социально значимым направлениям, как Киренск - Казачинское, Усть-Кут - Киренск, Братск - Усть-Илимск, Хребтовая - Рудногорск - Новоилимск, федеральная трасса «Вилюй» и другие. Будут продолжены работы на дорогах к Байкалу: Иркутск - Листвянка и Иркутск - Большое Голоустное, а также на пострадавших от наводнения 2019 года территориях.

Больше спортивных достижений

В каком бы районе ни был губернатор, он обращает внимание на спортплощадки, на то, есть ли у жителей возможность заниматься спортом и если нет, то как ее предоставить.

- Вопросы развития спорта, особенно детского, должны быть в приоритете у областного правительства, - больше года назад обозначил глава региона.

И сделано немало. Открыт бассейн в Братске при госуниверситете. В 2021 году Иркутская область получила федеральное финансирование на строительство физкультурно-спортивного комплекса в деревне Карлук, спортивного оздоровительного комплекса в поселке Плишкино и крытого катка с искусственным льдом в Иркутске. В Усть-Куте установили оборудование для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, также здесь построен бассейн. Открылись ФОКи в поселках Большой Луг и Усть-Уда. Завершено строительство спортивно-оздоровительного комплекса в селе Казачинском. Малые спортивные площадки построены в Казачинско-Ленском, Нижнеилимском, Усть-Удинском и Боханском районах в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни». Еще в шести муниципалитетах работы по установке продолжаются. Идет поставка оборудования для создания площадки в Эхирит-Булагатском районе.

Спорту - особенное внимание. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

- Наш регион силен традициями. Это отлично показали прошедшие Олимпийские и Параолимпийские игры: cразу два медалиста. Это отличный результат, - говорит Игорь Кобзев. - Мы участвуем в федеральных программах. Благодаря этому строим физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, площадки; создаем более комфортные условия. Уверен, благодаря этому еще не раз услышим о победах наших спортсменов на мировых турнирах.

Сохраняя культуру, даем будущее селам

«Внушительная кипа документов в руках у замминистра культуры и архивов Приангарья Олеси Николаевны Полуниной - заявки в министерство культуры страны. Будем добиваться, чтобы в Иркутской области появились библиотеки нового поколения - модельные библиотеки», - пишет губернатор на своих страничках весной этого года.

Сегодня Приангарье - лидер России по нацпроекту «Культура». В конце сентября в Усть-Илимске откроется обновленная Центральная городская библиотека. Результат уже сейчас впечатляет. Получилось очень современное пространство и, что важно, комфортное. Здесь могут проводить с пользой время и молодежь, и пенсионеры. Есть даже виртуальный концертный зал!

- Это действительно библиотека нового уровня. Будем работать над тем, чтобы таких учреждений стало как можно больше, - говорит Игорь Иванович.

Учреждение в Усть-Илимске – 11-е за два года. В этом году появится еще пять подобных центров для образования и досуга: в Усолье-Сибирском, Саянске, Железногорске-Илимском, Тулуне и селе Тургеневка.

Начало второго года, начало нового витка

– Всего за год мы набрали отличный темп, нашли решение для ключевых проблем области. Сделали это вместе с командой Приангарья. Важно продолжить заданный курс, - сказал Игорь Кобзев.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Сергей ШМИДТ, политолог, публицист:

«Он погружен в решение проблем»

- Отмечу, что «Кобзевнасвязи» - это уникальный проект, который все знают. Губернатор и сам его читает, и пишет тоже. И вот это качество – умение общаться с людьми - очень его отличает, делает его современным успешным политиком. Хотя держать такой темп невероятно сложно. Помогает ему в этом - так же, как и в любых сложных и чрезвычайных ситуациях, - на мой взгляд, то, что Игорь Иванович из МЧС, с опытом реального спасателя. Он обладает прекрасной памятью, всегда держит в голове огромные объемы информации, вникает в детали. Это говорит о его погруженности в вопросы.