В Иркутске резко подорожали авиаперелеты, газовое топливо и лимоны. Фото: Иван ВИСЛОВ

В среднем цены за прошедший месяц в Иркутске практически не изменились. Но это в среднем. Мы же с вами покупаем не какой-то абстрактный набор, а конкретные товары. И тут все не так просто. В лидерах по росту цен оказались газовое топливо, который обходится автомобилистам на 28,5% дороже и авиаперелеты, подскочившие в сезон на 16, 9%. Об этом сообщает Иркутскстат.

А что еще входит в топ-10 по росту цен? Выглядит он, сразу скажем, довольно пестро. И продукты питания здесь всего один, и то не самый необходимый. "Бронза" у самого обычного лимона. Этот фрукт, который так вкусен в чае, за последнее время подорожал на 14, 5%. В пятерку также вошли обычное лекарство, которое охотно покупают пожилые люди " от нервов". Корвалол прибавил в стоимости 7, 5%. А также двухкамерные холодильники и туризм по России - по плюс 5, 7%.

На седьмой позиции - хозяйственное мыло, которое теперь обходится на 5, 3% дороже, а на восьмом месте - телевизоры. "Окна в мир" теперь в среднем продаются по 29 тысяч рублей и к осени их стоимость выросла на 4, 6% ( кому интересно, холодильники имеют средний чек в 35 тысяч рублей). Дороже стал и стиральный порошок ( + 4, 3%, девятое место в рейтинге, средняя цена в магазинах 177 рублей \кг). Ремонт квартир подорожал в сезон на 3,6% и даже потеснил в десятке малодоступный сегодня зарубежный туризм ( +3, 5).

Кстати. Дорожает не все!

- Снижает цены гостиничный бизнес. На 9,2% дешевле обойдется проживание в гостинице 2*, а в гостинице 4-5* - на 8,6%. Зафиксировано снижение абонентской платы за сотовую связь на 1,7%, - отмечает Иркутскстат.

А продукты?

- В августе начался сбор нового урожая, поэтому цены на овощи значительно снизились – помидоры подешевели на 32%, огурцы, свекла и морковь – на 17-18%, картофель - на 12%, капуста - на 7%. Кроме того, подешевел виноград - на 18% и бананы – на 7%, - отмечает статистика.

Выросли на 9% цены на сухофрукты (248 руб.\кг). На 3% подорожал сахар (уже 64 рубля за кило), а следом и на все сладкое к чаю - на 1,5-2%.

КСТАТИ

Цены на топливо

Если цены на газовое топливо выросли резко, то бензин и дизель дорожали плавно.

Дизельное топливо - 0,6%, 54 руб.

Бензин автомобильный марки АИ-92 – 2,4%, 47,52 руб.

Бензин автомобильный марки АИ-95 - 3%, 51 руб.

Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше – 5%, 59,5 руб.