Иркутянка призвала забыть о тик-токе и играть в лапту. Фото: личный архив Дарьи Сушаковой

- Ребята, крик души! - Обратилась к иркутянам 29-летняя Дарья Сушакова, опубликовав видео в одном из Инстаграм-пабликов. – Посмотрела видео в ТикТок и чем занимается молодежь…да и взрослые тоже. Люди запускают разные челленджи: облизывают унитазы, бегают вокруг машин тд. К чему я веду? Давайте отвлечемся о соцсетей! Предлагаю собраться и поиграть в лапту. Мяч с меня, бита тоже. Зову абсолютно всех – будем знакомиться.

После этой публикации Дарье начало приходить все больше и больше сообщений. Только за день в команду удалось набрать 25 человек, но это еще не все – количество игроков продолжает расти с каждым часом. Возраст желающих от 25 до 45 лет. Сибирячка не ожидала, что на ее приглашение откликнется так много людей. Оказалось, что лапту помнят и любят многие.

- Мне до сих пор пишут и звонят незнакомые люди, вспоминают детство и благодарят за мою идею, - рассказывает корреспонденту «КП»-Иркутск» Дарья Сушакова. – При этом поиграть хотят не только иркутяне. Мне звонили из Ангарска, Новосибирска и Улан-Удэ. Говорили, что им очень жаль, что подобный сбор проходит только в Иркутске.

Дарья призналась, что хочет помочь людям хотя бы на один вечер отвлечься от интернета - перестать смотреть смешные видео и считать лайки. Большую игру разрешили провести на стадионе села Максимовщина, где живет женщина. Участников просят взять с собой небольшой перекус, воду и черную или белую футболку, чтобы было удобнее делиться на команды. Родителям Дарья советует взять с собой детей, чтобы не только провести вместе выходной, но и показать молодому поколению, как в детстве отдыхали их мамы и папы.

- Почему именно лапта? У нас раньше интернета не было – все свободное время мы проводили на улице, - вспоминает Дарья. - А в лапту мы играли вообще до поздней ночи – за уши было не оттащить. Иногда в темноте даже мяча не было видно, но никто из ребят не расходился по домам. Конечно, я не против соцсетей, но некоторые современные челленджи и тренды мены пугают. Захотелось показать молодежи, как можно отдыхать без телефона.

Однако не все правильно поняли идею иркутянки. Многие участники начали предлагать прихватить на игру помимо биты и мяча, алкоголь и шашлыки. На что Дарья отвечает категорично – сбор организован для отдыха, а не для вечеринки.

К слову, масштабные игры в лапту уже хотят сделать традицией. А заинтересовавшиеся идеей Дарьи Сушаковой жители Улан-Удэ предлагают в будущем устроить соревнования между городами.

Напомним, первая встреча для игры в лапту пройдет сегодня, 19 сентября в 18:00 в селе Максимовщина.

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