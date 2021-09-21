Эксперты назвали топ-7 кухонных девайсов, которые должны быть в доме каждого сибиряка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Современная жизнь - не то, что 100 лет назад, и даже 50. Тогда вариантов не было - чтобы приготовить вкусную и здоровую пищу, будь добр занять место у плиты на несколько часов. Сейчас это время мало у кого есть. А тренд на здоровый образ жизни набирает обороты. А вместе с ним - и на всевозможные устройства, которые способны экономить время. Эксперты сервиса Авито подсчитали - сейчас спрос на них в городе вырос на 49%. И составили топ девайсов, которые должна иметь на своей кухне каждая хозяйка, которая экономит время.

Итак.

1. Соковыжималка

Желающих вести ЗОЖ стало много больше. И все вспомнили про соки. Свежевыжатные. Неожиданно, но факт - соковыжималка на пике покупок, спрос на нее вырос в 2, 1 раза.

Цена в магазинах Иркутска - от 700 до 63 тысяч рублей. С рук - 1000 .

2. Блендер

Быстро измельчить и сделать модное смузи. Ну или крем-суп. А девайса много профессий, поэтому его место в топе - второе. Спрос вырос на 84%

Цена в магазинах Иркутска - от 800 до 45 тысяч рублей. С рук - 1300 .

3. Кухонный комбайн

Вроде бы - громоздкий аппарат. Но списывать его рано! В Иркутске среди покупок "для кухни" с рук он на первом месте. "Упрощает нарезку овощей для салатов, взбивание фруктовых коктейлей и приготовление супов-пюре", так оценивают его покупатели. Запросы на него выросли на 80%.

Цена в магазинах Иркутска - от 2, 9 до 85 тысяч рублей. С рук - 2 тысячи рублей

4. Электромясорубки

Любители домашнего фарша, желающие приобрести новую или б\у электромясорубку, могут быть уверены - они не одиноки. Спрос вырос на 77%.

Цена в магазинах Иркутска - от 2 до 20 тысяч рублей. С рук - 1 тысяча рублей

5. Хлебопечка

Казалось бы. в магазинах всего полно. Но, во- первых, дорого. Во-вторых, типичное не то. А прибор имеет встроенный режим “диетический хлеб”, который позволит испечь домашний хлеб без ущерба для фигуры и здоровья. Другое дело, что увлечение может быстро пройти. Спрос вырос на 37%.

Цена в магазинах Иркутска - от 3, 4 до 17, 5 тысяч рублей. С рук - 900 рублей

6. Электрогриль

Безусловно, удобнее обычной сковородки. Запросы на него выросли на 24%.

Цена в магазинах Иркутска - от тысячи рублей. С рук - 950 рублей

7. Мультиварка

Удобная "электрическая кастрюля" с таймером и заданными режимами готовки - спасение тех, кому нужно обеспечивать горячими обедами себя и семью. Спрос вырос на 22%

Цена в магазинах Иркутска - от 1, 5 до 27, 5 тысяч рублей. С рук - 2, 5 рублей