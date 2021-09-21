Диалоги о политиках. Губернатор - это дирижер эмоций и настроения, но думать он должен обо всем

Игорь Кобзев за год задал темп для дальнейшего развития области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

18 сентября 2020 года состоялась инаугурация Игоря Кобзева. Он официально вступил в должность губернатора Иркутской области. Год спустя политолог и публицист Сергей Шмидт и журналист, заведующий кафедрой массовых коммуникаций и мультимедиа факультета бизнес-коммуникаций и информатики ИГУ Станислав Гольдфарб говорят об институтах губернаторства в России.

С. Гольдфарб: - Мне казалось, круглые даты, связанные с политическими событиями и носителями этих событий, всегда привлекали внимание общества.

С. Шмидт: - У меня ощущения, что если нет большого политического конфликта, а мне кажется, что разговор о Кобзеве - это пока в данных конкретных условиях и в данное конкретное время - разговор об отсутствии в политической жизни территории даже намека на политический конфликт.

С. Гольдфарб: - Ты можешь сказать, что твои надежды и твои чаяния в связи с появлением Кобзева на политической арене области оправдались?

С. Шмидт: - Тут смотря у кого какие чаяния были. Лично мои ожидания оправдались на сто процентов, потому что я из тех, кто устал от войнушки и конфликтов между элитами и связанными с ними финансово-промышленными группами. И кандидату Кобзеву в этой ситуации нужно было приложить максимум усилий для победы в первом туре. Почему? Он никак не был связан с Иркутской областью, далее это год пандемии со всеми ее ограничениями и падениями в экономике, поэтому казалось, что все работало против него. Люди увидели в нем объективного человека, способного держать центр по отношению к конфликтующим сторонам.

С. Гольдфарб: - То есть к нам приехал миротворец?

С. Шмидт: - Да, это будет точным определением, поскольку все, абсолютно все устали от конфликтов, политической борьбы и скандалов. И мои ожидания, еще раз повторю, полностью подтверждены. Не произошло никаких политических сбоев.

С. Гольдфарб: - Я сказал бы больше: мы вернулись за довольно короткий срок в федеральную повестку. Зачастили чиновники высшего эшелона, поездки губернатора по стране, где можно и увидеть, и изучить то, что можно реально перенести на иркутскую почву. Заграница отдыхает. Туда ездить, безусловно, комфортнее, но менее эффективно для развития территории.

С. Шмидт: - Все плохое и сложное, что у нас случилось, это отражение общероссийской ситуации или даже общемировой.

С. Гольдфарб: - Мы можем говорить, что сам Игорь Кобзев рассчитывал на большее и на лучшее? Планы были более амбициозные?

С. Шмидт: - Однозначно. Он очень серьезно вложился эмоционально и репутационно в создание Суворовского училища в Иркутске. Он оказался на какое-то время приторможенным в силу объективных обстоятельств. Вы знаете, были судебные разбирательства после подачи жалобы группы людей, аффилированных с предпринимателем Дикуновым. И разбирательство шло долго. Но проект, вне всякого сомнения, будет осуществлен. И дата известна: 1 сентября 2023 года училище должно принять первых курсантов.

Тем не менее Игорь Кобзев рассчитывал на другое. Ну как объяснить с точки зрения здравого смысла, чем были недовольны те люди, которые, действуя как бы от лица гражданского общества, затормозили строительство Суворовского училища.

У меня нет никакого сомнения, что он рассчитывал, что быстрее пойдут дела с опасными могильниками на площадке бывшего Усольехимпрома и БЦБК. Я на все 100% убежден, что он не ожидал такого сопротивления общественности в самом Усолье. Оно тоже абсолютно иррационально. Невозможно понять, чего хотят представители усольского гражданского общества, которые сопротивляются и притормаживают планы Росатома.

С. Гольдфарб: - Как это у нас водится, никаких альтернатив они не предлагают. «Мы хотим, чтобы у нас было лучше». А как - не знаем.

С. Шмидт: - Я, например, не исключаю, что у самого губернатора могут быть и негативные оценки собственной деятельности - он явно рассчитывал на большее. И думаю неожиданными были те вызовы и угрозы, которые не позволили сделать все в первоначальные сроки.

С. Гольдфарб: - Интересно, при Кобзеве многие известные иркутяне стали вдруг вспоминать губернатора Тишанина, его эффективность, его умение держать слово.

С. Шмидт: - Народу он действительно нравился и простые люди к нему относились хорошо. Возможно, что-то навеял полувоенный стиль управления - наш губернатор ведь военный человек.

С. Гольдфарб: - Хотя, конечно, губернатор Кобзев - он другой. И все губернаторы серьезно отличались друг от друга. Но в Игоре Кобзеве все мои собеседники находили что-то от иркутских губернаторов. Твердость Тишанина, политиканство Говорина, народность и умение Ножикова общаться с федеральным центром. Насколько, по-твоему, Игорь Кобзев вписался в приангарский ландшафт?

С. Шмидт: - Мне кажется, что Игорь Кобзев просто рожден для публичной политики. В нем все, начиная с внешности, способствует политической деятельности. Таких губернаторов, идеально подходящих для публичного промоушена, у нас еще не было.

Дальше хотел бы назвать кое-какие личные качества, которые симпатичны всем. Если вы общаетесь с ним, а он не в форме, вы ни за что не поймете, что перед вами генерал. Все «военные» черты, вероятно, могут знать только его непосредственные подчиненные. Он может быть жестким, твердым, непоколебимым. Но вот в простом человеческом общении я лично не слышал и не видел военного.

Хотя, когда мы узнали, что к нам едет генерал МЧС, мы представляли такого человека, может быть, похожего на генерала Лебедя. Типа приедет и начнет всех строить. Этого нет! У него есть совершенно негенеральская черта, которую подтверждают те, кто к нему относятся не очень доброжелательно - он любит общаться. Ему нравится общаться, т.е. он прежде всего политик, потом генерал.

Если бы пришлось составлять портрет из губернаторов, которые у нас были, то элементы двух популярных у нас губернаторов - Тишанина, Мезенцева и, естественно, Кобзева в этом коллективном образе бы присутствовали. Все трое горели идеями и все трое хорошо общались с людьми и знали в этом толк. При всех троих была и есть «движуха», причем не провинциального масштаба. Стратегического плана.

Они следили не за тем, чтобы сайдингом дома культуры в деревнях обшивали, а так, по-крупному, - у одного агломерация. Другой 130-й квартал после себя оставил и самый низкий за всю историю области госдолг, третий Суворовское училище строит, ужасы БЦБК и Усольехимпрома разгребает.

Евгений Минченко как-то заметил. Что сейчас востребован тип руководителя, который умеет по-командирски руководить подчиненными и быть мягким с людьми. Добрый с гражданами и жесткий с чиновниками. Соединение двух политических культур - офицер для окружения, публичный политик для граждан.

С. Гольдфарб: - Напомню, что на формирование его характера, видимо, оказало влияние и участие в горячих точках. Он тогда, разумеется, генералом не был, но был в самом пекле реальных боевых. Это не могло не отложить отпечаток на характере и восприятии любого человека. И точно так же, как он тогда думал о жизни бойцов, здесь, в мирной жизни, осуществляется перенос на мирных людей.

С. Шмидт: - Я вот хотел бы высказать еще одну догадку: Кобзев в Иркутской области работает не только за себя, но и в целом за сложившуюся модель, когда в регионы приезжает «варяг». Если гипотетически допустить, что его губернаторство окажется неудачным, то это будет крушением самой модели, что регионом может эффективно управлять человек не из региона.

Приход человека извне имеет, безусловно, свои плюсы и минусы. Главный минус - это то, что надо разбираться с нуля. Но я наблюдаю плюс, о котором раньше не думал. Все-таки люди со стороны не готовы лезть в местные «разборки». Погружаться в историю, кто с кем, против кого… Кобзев, к примеру, ни на кого не обижен, никому ничего не должен и ничего не обещал, никому не собирается мстить. Для него действительно нет своих и чужих.

С. Гольдфарб: - В общем, нет никаких обременений, следовательно, многое можно делать, не оглядываясь и не прикидывая, что будет, если вот так поступить. Интересно, что в модели губернаторства современной и века XIX много общего. Была вертикаль власти -централизованное государство и власть, соответственно. Государство отправляло губернаторов для соблюдения, в первом случае, Свода законов Российской империи, во втором - Конституции. В первом случае император давал поручение, как обустраивать территорию, что сделать для народа, в другом - президент.

И не было практически нигде и никогда губернаторов из местных. Все карьерные. Заслуженные. С глобальными или региональными идеями. Один Сибирь переустраивал и Уставы писал. Другой Дальний Восток присоединял. Третий порты строил и моря изучал и т.д.

И никто не говорил варяг приехал. Даже мысли об этом не было. Эта идея «свой-чужой» - следствие той системы, которую мы называем советской. Все лучшие практики свидетельствуют, что место рождения и службы не обязательно сопрягать, это в большинстве случаев не имеет никакого значения.

С. Шмидт: - На мой взгляд, «варяжество» может быть полезным во всех отношениях. Мне кажется, что человек со стороны не будет заниматься мелкотемьем.

С. Гольдфарб: - Все губернаторы должны быть публичными людьми и мы, соответственно, говорим о публичной политике. Среди наших губернаторов хорошо общался с людьми Ножиков - он был ярким трибуном. Тишанин мог зажечь. Но больше и лучше всех общается с людьми губернатор Кобзев. У него виден неподдельный интерес к разговору с человеком. Эти бесконечные прямые линии, эфиры. Феноменальный ресурс «Кобзев на связи».

С. Шмидт: - Не моя мысль. Наша правящая элита родом из народа. Это не привилегированная аристократия или крупная буржуазия. Они когда-то жили в «подворотнях», обычных хрущевках. Не учились в элитных школах. Они сами из гущи народной. Они умеют генетически говорить на одном, понятном народу языке. Кстати, ресурс «Кобзев на связи» известен далеко за пределами области, и я был свидетелем, когда о нем восторженно говорили другие политологи. Умение общаться с избирателем делает его, в том числе, политиком современного типа.

С. Гольдфарб: - Психологически это должно быть очень тяжело, граждане в массе своей Оксфордов и Кембриджей не заканчивали. А накопившиеся за годы проблемы всех мастей выплескиваются наружу нередко сверхэмоционально. И людям все равно, кто перед ними - только что приехавший Кобзев или много лет работавший в Думе Левченко. От них требуют разрешения проблем.

С. Шмидт: - Да уж наслушаться можно чего угодно. Ладно бы только эмоции. Но много и абсурда. Ну как с Усольем - завода по утилизации не хотим. А что хотите, а чтобы хорошо было. И Кобзев может работать с этими разговорами: он выносит не только радость общения, но и тяжесть общения. И это выдает его врожденные способности публичного политика. Я в этой студии со многими политиками беседовал. Они признаются: общаться с народом тяжело!

С. Гольдфарб: - Такой объем общения свидетельствует, что человек еще и в тему погружен, точнее темы. Мы же знаем, как политики могут часами говорить ни о чем! Вот просто ни о чем. Но Кобзев как-то умудряется знать глубоко очень многое, а глубоко - это цифры, факты, планы, сроки, имена.

С. Шмидт: - Абсолютно точно, это свидетельствует о погруженности человека в суть дела глу-бо-ко! Это во-первых. А во-вторых, бэкграунд эмчеэсника дает о себе знать. Они же профессионально постоянно испытывают повышенный эмоциональный фон. У них в голове главное - как спасать, как помочь человеку. У Кобзева же во время губернаторской выборной компании было пару таких эпизодов, когда он встречался с разгоряченной, совершенно недружелюбно настроенной публикой.

Не знаю, как ему удалось быстро перетащить этих людей на свою сторону, перевести разговор в спокойную плоскость, - в итоге все были удовлетворены разговором.

С. Гольдфарб: - Да. Такая технология: «панику нужно останавливать в самом начале», пока она не переросла во что-то более неуправляемое.

С. Шмидт: - Возможно, эмчеэсовские навыки - слушать людей, понимать их. Это очень важно, что он из МЧС с опытом реального спасателя. И еще, у Игоря Кобзева очень хорошая память. Он легко вспоминает названия деревень и поселков, людей, с которыми там встречался. То есть для него, видимо, не бывает мелочей в общении.

С. Гольдфарб: - Публичному политику необходимо хорошее здоровье. Мы все имеем возможность наблюдать за его передвижениями. Это не сотни - это тысячи километров, разные часовые пояса. Недели в пути. Месяцы в необустроенном быту. Как это было с Тулуном. Можно смело утверждать, что он побывал абсолютно во всех территориях Иркутской области. Такого результата, пожалуй, не было ни у одного губернатора. Тут у меня вопрос: как ты считаешь, управленцу такого уровня необходимо все время «мотаться», может быть, эффективнее сидеть в кабинете и решать большие задачи?

С. Шмидт: - Да вот, последний пример. Катастрофа самолета в Киренском районе. К утру он уже был на месте аварии. Все губернаторы бороздили по просторам Иркутской области, но Кобзев явно тут тянет на рекорд. И этим он тоже выгодно отличается от кабинетных чиновников или тех, кто предпочитает международные связи.

Я ответственно заявляю, для публичного политика это и стиль, и образ жизни. Это все очень важно. На меня произвело впечатление, когда я увидел его на северной таежной дороге в сапогах по колено, пылища и они в грязи, его кусают комары... Руководитель пресс-службы рядом.

На меня произвело впечатление, что он, будучи в Бодайбо, встречался и работал вместе с мэром района Юмашевым, который, как известно, больше поддерживал на выборах предыдущего губернатора. То, что у Кобзева нет обид, вместе ездили по району и вместе разбирались в местных проблемах, это здорово. Это говорит о многом. Человек не поделил опять всех на своих и чужих. Интересы области прежде всего.

Станислав Гольдфарб и Сергей Шмидт Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

С. Гольдфарб: - Похожая история с Олегом Боровским. Великолепный мэр. Человек с принципами, со своим пониманием городского управления. Он не отрекся от Ерощенко, с которым работал. Он не отрекся от Левченко, которого поддерживал, но сейчас видно, что он и с Кобзевым работает плодотворно в интересах саянцев.

Что тут важно - губернатор Кобзев умеет выстаивать отношения даже в трудных ситуациях. И это, повторяю, в интересах дела.

С. Гольдфарб: - Все губернаторы мечтали что-то оставить после себя. Не у все получалось. Это действительно важно?

С. Шмидт: - Важно. Очень. Кобзев не исключение. Губернатор Мезенцев сумел оставить после себя большую память. У Кобзева это явно будет Суворовские училище, разгребание завалов БЦБК и Усольехимпрома. Возможно, Байкальский тракт. Но само понимание, что раз ты сюда приехал и за тебя проголосовали, то ты должен сделать что-то такое, что оставит память о тебе, это важно. Т.е. нужно сделать какое-то дело, которое даст ощутимый результат и пользу для территории и эти результаты останутся надолго. Навсегда.

С. Гольдфарб: - У нас в России много олигархов, увы, и не все работают в интересах территории. Где располагаются их заводы и пароходы? В Иркутской области их тоже есть. Мне показалось, с приходом Игоря Кобзева они стали больше внимания уделять территории. Госпитали строить, школы умные открывать, переоснащать предприятия, благоустраивать пространства. И вот «Полюс золото» прописывается на северах. En+ Group переносит сюда свой офис. И все это случилось при Кобзеве. Какой-то ключик подобрал к ним.

С. Шмидт: - Видимо, да. Что-то есть. Если ключик найден, он держится в секрете. Это эксклюзив. Ресурсов между тем у них немало, и они могут себе многое позволить. Мы же знаем о настоящих войнах между собственниками и властью. Они могут добиться смены губернатора. Это бюджетообразующие компании. Кто-то входит в ближний круг президента. Похоже, нашему губернатору удалось с ними договориться, убедить, что территория ждет их внимания. Это опять же эксклюзив. У нас действительно появились госпитали, целые жилые районы, стали завозить уникальное оборудование и многое другое.

С. Гольдфарб: - Все предыдущие губернаторы любили пофантазировать. Рисовали город-сад, вертолеты привозят иностранцев на расчищенную площадку БЦБК, где появится концертный зал, и многое другое, смарт-сити. Агломерация и т.д. Это неплохо, когда люди мечтают. Кобзев ничего такого не предлагает.

С. Шмидт: - А это опять такой эмчеэсовский бэкграунд. Они не фантазеры, они реалисты. У них в абсолютном приоритете безопасность людей.

Я поклонник мифотворчества как такового, но, к сожалению, слишком много обещаний не сбылось. Как говаривал Борис Николаевич Ельцин в своем последнем обращении к россиянам, не все наши мечты сбылись. Поэтому мне нравятся мечты такого делового стиля. Когда есть большая надежда, что все будет осуществлено. Действительно, не припомню за Кобзевым каких-то сказок и воздушных замков. Его порой критикуют за то, что он раздает много поручений, но он не сказочник. Совсем не сказочник. Если посмотреть на все его обещания, то это очень конкретные слова, очень точечные просьбы.

С. Гольдфарб: - Губернатор должен нравиться людям? Или это все-таки функция, набор компетенций, которым он должен соответствовать.

С. Шмидт: - Я все-таки считаю, что губернатор - это прежде всего политическая должность. Для функции есть другие ответственные люди. Может быть, ему и не надо вникать во все мелочи. Он должен быть боссом эмоций, настроения, он должен об этом думать. Так у нас сложилось, что государственные люди должны выполнять роль публичных политиков. И его погружение в детали - это оно, его появление на северной дороге - тоже оно, выход к недружелюбным людям - тоже оно…