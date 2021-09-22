Как «Слата» помогает жителям Иркутской области экономить семейный бюджет. Фото: ООО «МАЯК»

Выбирая продукты в магазине, покупатель все чаще ориентируется на цены. Всегда хочется сэкономить. А получается ли? «КП» обратилась за комментарием к исполнительному директору ТС «Слата» Ярославу Шиллеру и узнала, какие меры принимаются в супермаркетах Иркутской области, чтобы предлагать клиентам выгодные для них цены.

Исполнительный директор ТС «Слата» Ярослав Шиллер. Фото: ООО «МАЯК»x

- «Слата» - это удобные супермаркеты у дома, где большой выбор качественных продуктов и всегда доступные цены. Как сеть регулирует их?

- Первое - в наших магазинах каждую неделю проходят интересные и выгодные акции на все группы товаров и практически всегда можно подобрать необходимый набор продуктов по сниженной цене. Второе - наши склады дают возможность совершать закупки впрок, что позволяет максимально долго удерживать прежнюю цену для покупателей даже при повышении стоимости от поставщиков.

- Индекс цен «Слата»* традиционно показывает, что минимальный набор продуктов в торговой сети дешевле, чем подсчитанный Иркстатом. Как ритейлер препятствует росту цен?

- На множество продуктов, входящих в категорию социально значимых в «Слате», - минимальная наценка. Кроме того, мы предлагаем товары, выпущенные под собственной торговой маркой, чтобы покупатель не переплачивал за маркетинг и дизайн. Да, их упаковка выглядит просто, зато товар качественный, а цены - наиболее доступные на рынке. Самые популярные марки - «Простой выбор» и «РОСТ».

- «Слата» постепенно переходит на прямые поставки овощей и фруктов из стран СНГ , рыбы, алкоголя и других товаров. Для чего?

- Исключая посредников - дистрибьютеров - нам удается снизить итоговую стоимость. Общаясь непосредственно с изготовителем, мы можем договориться о будущих поставках по фиксированной стоимости.

Фото: ООО «МАЯК»x

- Сколько наименований продукции есть в супермаркетах? Как формируется ассортимент?

- В «Слате» представлено до 9 тысяч товарных позиций. Выбирая, что поставить на полки, мы ориентируемся на потребности покупателей, ведь это ключевое условие для успешности магазина.

Считается, что на каждый запрос клиентов в супермаркете должно быть до семи предложений, отличающихся по цене, вкусу, маркам. Так, в центре Иркутска, где многим требуется быстро перекусить в перерыве между учебой или работой, «Слата» предлагает большой выбор напитков, батончиков и готовых блюд. А на выезде из города актуальнее товары для отдыха на природе и в большой упаковке.

- Почему покупатели все активнее интересуются промо-предложениями?

- В условиях постоянно растущих цен все стараются найти продукты по максимально выгодным ценам. Кроме того, люди стали доверять акциям: больше нет стереотипов, что товар со скидкой может быть ненадлежащего качества или с подходящим сроком годности. Покупатель с удовольствием кладет в свою корзину товар со скидкой, независимо от своего уровня дохода, таким образом, он получает положительные эмоции от покупки любимого товара, да еще и по выгодной цене.

- Как определяется, когда и на какие товары нужны привлекательные скидки?

- Мы планируем акции как минимум за полгода: изучаем потребности покупателей, подбираем ассортимент, договариваемся с поставщиками. Интересно, что клиентам нравится не только приобретать товар дешевле, но и получать бонусы или подарки. Пример, нынешняя акция «Миньоны».

Фото: ООО «МАЯК»

- Формат магазинов «Слата» меняется с 2019 года. В чем его особенности?

- Прежде всего, это акцент на более широкое предложение в категориях: фрукты-овощи, мясной и молочный гастроном, хлеб. Но также и стремление сделать магазин более современным, сформировать среду, где покупатель сможет не только удовлетворить свои потребности в определенном наборе продуктов, но сделать это во внешне приятной атмосфере, иметь возможность оплатить покупку через кассы самообслуживания.

- Назовите основные тренды на рынке…

- Набирают популярность «магазины у дома», где можно купить все необходимое и не ездить в большие отдаленные гипермаркеты. Если говорить о продукции, то растет спрос на товары категории «здоровое питание», готовые блюда и местные крафтовые товары .

*«Индекс цен «Слата»* - ежеквартальная информация о динамике цен на условный (минимальный) набор продуктов, рассчитываемый Росстатом, в который входит 33 наименования продуктов питания и средние потребительские цены на товары и услуги по городам Иркутской области. При этом для простоты восприятия за 100% принят показатель Иркстата, а «Индекс цен «Слата» отображается как доля от 100%.