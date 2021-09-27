Инновационные инструменты и сервисы появились на платформе Единой информационной системы нотариата

О новых возможностях и услугах рассказывает нотариус Тулунского нотариального округа Любовь Королева. Фото: личный архив героя публикации

Часто бывает так, что наследник не знает обо всем положенном ему наследстве. К примеру, его родственник внезапно умер, не составив завещания и не рассказав о своих банковских счетах или ценностях, хранящихся в банковских ячейках, и они могут очень долго ждать нового владельца.

Чтобы избежать такого сценария, вступающий в права наследования человек может обратиться к любому нотариусу: в последнее время для всех представителей этой профессии стал доступен сервис по розыску имущества наследодателей в кредитных организациях. Об этом читателям нашего журнала рассказывает нотариус Нотариальной палаты Иркутской области Любовь Королева.

- Новый сервис позволяет выяснить наличие у наследодателя денег на банковских счетах и во вкладах, обезличенных металлических счетов, счетов ДЕПО, банковских ячеек и иных продуктов кредитной организации, - поясняет наша собеседница. - Кроме того, новая опция предоставляет нотариусам возможность получать сведения о долговых обязательствах умершего человека, которые также входят в состав наследственной массы.

Этот новый сервис, облегчающий жизнь наследникам, функционирует на базе Единой информационной системы нотариата (ЕИС), разработанной и созданной Федеральной нотариальной палатой. Именно на этой цифровой платформе, действующей с 1 июля 2014 года, появились и до сих пор продолжают появляться новые возможности для граждан и бизнеса, инновационные инструменты и сервисы.

ЕИС нотариата обладает долгосрочным потенциалом

- Единая информационная система существенно упрощает нашу работу и значительно сокращает время поиска и получения необходимых документов. На данной цифровой платформе осуществляется взаимодействие нотариуса с органами загса, Федеральной налоговой службой, органами Росреестра, ПАО Сбербанк, МВД, - рассказывает Любовь Королева. - Оценив возможности, доступные благодаря появлению современных средств связи, нотариат постоянно осваивает новые информационные технологии, предоставляя населению услуги в цифровом формате. Этому процессу очень сильно способствовали изменения в законодательстве о нотариате, вступившие в силу в конце 2020 года. Теперь некоторые нотариальные услуги могут быть доступны даже в удаленном режиме, то есть без личного посещения нотариуса.

Действительно, где бы вы ни находились, вам доступен целый перечень нотариальных действий, которые можно совершать удаленно:

- исполнительная надпись;

- обеспечение доказательств из интернета;

- перевод электронного документа из одного формата в другой с сохранением его юридического значения;

- выписка из реестра о залоге на недвижимость;

- подтверждение верности перевода;

- принятие на хранение или выдача электронных документов;

- принятие безналичных переводов на депонирование;

- принятие на депозит нотариуса безналичных переводов в счет исполнения обязательств;

- передача электронных документов физических и юридических лиц другим лицам.

- Эти нотариальные действия не требуют проверки волеизъявления заявителя и подтверждения того, что человек совершает их добровольно, поэтому их и разрешено проводить дистанционно, - объясняет Королева. - Высоким спросом у наших клиентов сегодня пользуется услуга по удостоверению равнозначности электронного документа с последующей передачей его в электронном виде в другой город. Это и в самом деле очень удобно - когда ваш представитель, с которым вас могут разделять многие тысячи километров, может получить документы в тот же день, когда были совершены нотариальные действия. Благодаря этой услуге люди экономят время, которое бывает крайне необходимо для заключения сделок.

Сделки третьего тысячелетия

Удобству совершения сделок весьма способствуют и специальные депозитные счета, которые имеются у каждого нотариуса. К примеру, внеся на него деньги, вы можете исполнить свои кредитные обязательства: сделать это позволяют новшества в погашении кредитов, разрешающие проводить оплату сделок через нотариат. Следует отметить, что внесение денежных средств на депозит нотариуса считается исполнением обязательства. При этом нотариус выдает справку о принятии денежных средств в депозит, которая является в суде и иных компетентных органах доказательством исполнения обязательства. С 2021 года перечислить деньги на депозит нотариуса можно и по системе онлайн, через портал Федеральной нотариальной палаты.

В последнее время стала проще и удобнее государственная регистрация юридических лиц.

- Федеральный закон № 143-ФЗ, уже вступивший в законную силу, обязал нотариуса, засвидетельствовавшего подлинность подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании или заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя незамедлительно, но не позднее окончания рабочего дня представить в налоговый орган в форме электронных документов соответствующее заявление о государственной регистрации и иные необходимые документы, - говорит Любовь Королева. - Отметим тот факт, что когда организация основана несколькими учредителями, документы в налоговую подает тот нотариус, который заверил подпись последнего заявителя. При этом заверение подлинности подписи и подача в этот же день документов в налоговый орган является одним нотариальным действием.

Действительно, такой способ подачи документов гораздо проще и удобнее традиционной последовательности действий в режиме оффлайн. Недаром он хорошо зарекомендовал себя при удостоверении сделок с недвижимостью и долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

- Далеко не случайно электронный документооборот и использование современных информационных технологий в целом, их внедрение и распространение являются сегодня одними из приоритетных задач органов власти в Российской Федерации. Информационные и коммуникационные технологии уже стали неотъемлемой частью в самых разных сферах жизни - в том числе и в деятельности нотариата. Нотариальное сообщество не стоит на месте и вкладывает большие силы и средства в развитие информационной составляющей своей работы, - утверждает Любовь Королева. - Нотариальное сообщество находится в состоянии постоянного поиска новых решений. А государство, разрабатывая и внедряя новые законопроекты, способствует развитию нотариата и повышению профессионального уровня нотариусов. И в будущем нотариат также продолжит развиваться и совершенствоваться, чтобы выполнять главную задачу нотариусов - предупреждение споров, защиту законных интересов граждан и юридических лиц в различных правоотношениях.

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