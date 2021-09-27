Иркутской области - 84 года: «Комсомолка» и телеканал ТиВиСи провели онлайн-концерт, посвященный любимому краю.

День рождения Приангарья 27 сентября отметили ярко! Дата пусть и не круглая, 84 года, но важная: наш любимый регион - в самом расцвете сил, это время развиваться и двигаться дальше. А помогаем в этом, конечно же, мы - его жители. Нас больше двух миллионов, среди нас есть представители сотни национальностей, и мы всегда дружны! Поэтому доброй традицией стало отмечать каждый День рождения региона вместе, собравшись на большом концерте.

Напомним, что «Комсомольская правда» и телеканал ТиВиСи недавно запустили видео-проект под названием «Как живет Сибирь». Каждый месяц мы будем ездить в уголки Иркутской области, чтобы рассказать, как в них живут люди, чем и кем гордятся, как справляются с трудностями и о чем мечтают. Первый выпуск был посвящен 51-летию Саянска, а второй, сентябрьский - сразу нескольким территориям! В рамках проекта и в честь годовщины области к нам на онлайн-концерт «Соседи» приехали гости из Иркутского, Баяндаевского, Киренского, Заларинского, Нукутского районов, а также из Черемхова, Бодайбо и Саянска. Сибиряки насладились живой музыкой от любимых коллективов, не выходя из дома!

«Степные напевы» зажгли

Первым на сцену вышел государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» из Усть-Ордынского Бурятского округа. Их выступления никого не оставляют равнодушными! В этом году легендарный коллектив отмечает 30-летний юбилей, поэтому для зрителей подготовил особенную программу - бурятскую народную песню «Тохомо» и танец «Наездники». Именно эти номера войдут в грандиозный концерт, который пройдет 5 февраля 2022 года в Иркутском музыкальном театре имени Загурского. Ну а наши зрители смогли увидеть их уже сейчас!

Народный фольклор всегда по душе

Порадовали зрителей и гости из Черемхова. Народный фольклорный ансамбль «Росинка» привез целый творческий номер «Мы маленькое войско», а Иван Марчев исполнил песню «Мы с тобой одною крови». Ярко, эмоционально, проникновенно! Только так и не иначе мы поздравляем родной и любимый край с 84-летием.

Гости из Заларинского района тоже сумели поразить. Их репертуар - народные русские песни, которые не могут не отозваться в душе чем-то теплым и родным, словно воспоминания из детства. Солисты группы «Мираж» Идиатулин Рустам и Максим Яблочкин сразили наповал строчками «Растяну гармонь», а затем - веселыми песнями. Так и тянет пуститься под них вприсядку!

А как выступал Саянск - заслушаешься! Сначала трогательную песню «Россия жива» спел народный фольклорный ансамбль «Лучинушка». Руководит коллективом, кстати, Виктор Бондарь - лауреат премии губернатора Иркутской области. А затем «Сторонку русскую» исполнил коллектив «Казачий родник».

Таланты с севера

Север Приангарья тоже здесь! Киренский район впечатлил сразу тремя номерами. Так, фолк-дуэт «Оберег» взволновал песней «За тихой рекой», Русалина Артюшенко спела «Мы из России», а хореографический коллектив «Юность» представил «Белгородские проходочки».

Приятно отличился Бодайбо - поздравлять Иркутскую область лично приехала исполняющая обязанности мэра города и района Валентина Путря, а в подарок привезла нежную песню «Северный край». Следом за ней под виртуальные аплодисменты вышли на сцену вокальная группа «Родник» из поселка Балахнинский. Они для слушателей подготовили сразу два хита - «Родину» Сергея Трофимова и «Кукушку» Виктора Цоя. Танцуют все! И поют, конечно, тоже.

Участница шоу «Ты – супер!»

Наши звездочки известны далеко за пределами Сибири. Одна из гостей праздничного концерта, 16-летняя Надежда Ользонова из Баяндаевского района, например, уже успела «засветиться» в четвертом сезоне проекта «Ты - супер!» на телеканале НТВ! Школьница танцует и поет - на День рождения области она подарила композицию «Эжимни» (Мама).

А еще от Баяндаевского района выступила 10-летняя Марина Шобдоева – тоже талантливая юная певица, лауреат многих конкурсов. Так, ее отметили на Международном кастинге-конкурсе искусства и творчества «Ярче звезд» в Санкт-Петербурге.

Белорусские и армянские песни

А дальше зажигали по-белорусски. Народные песни «Завалинка» и «Тэче вода в ярок» - все это подготовил фольклорный ансамбль «Крыниченька» из Аларского района.

Еще один сюрприз в программе - горловое пение фольклорного ансамбля «Авырган» Иркутского государственного аграрного университета. Когда еще удастся послушать такие разнообразные и необычные выступления!

С двумя номерами выступили специальные гости концерта - армянский ансамбль «Урарту» и мальчик с дудуком Сержик Овсепян. Он покорил слушателей композицией «Кез им сртиц чем hани», что в переводе означает «Оставлю тебя в моем сердце».

Чем удивил Иркутский район

Наверняка, сердца всех зрителей уже завоеваны талантливыми артистами! Но и это еще не все. Завершили наш концерт творческие жители Иркутского района. Их презенты Приангарью - хореографический номер «Круговерть» от коллектива «Улыбка» из Мамонов, песни мужского вокального ансамбля Иркутского района о Сибири, а также композиция «Россияночка» в исполнении Ирины Паниной из Карлука.

Сдерживать эмоции артистам было сложно - праздник удался! Аплодисменты, хоть и виртуальные, гремели по всей области. А в перерывах между номерами Приангарье и всех его жителей тепло поздравляли представители власти, руководители коллективов.

ВАЖНО

Что делать, если вы не успели посмотреть трансляцию в режиме онлайн? Не расстраивайтесь! Мы сохранили для вас видеозапись на сайте irk.kp.ru. Слушайте земляков всей семьей и наслаждайтесь!

Добавим, что концерт «Соседи» прошел при поддержке группы компаний «Сарсенбаев», ассоциации «Байкальская виза», ЗДК «Лензолото», ООО «Забайкальский Агрохолдинг», Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы».