Первый снег выпадет в Иркутске 28 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первый снег выпадет в Иркутске 28 сентября, во вторник. Ночью будет до - 2, днем - максимум +8. Об этом предупреждает иркутский гидрометцентр.

- Переменная облачность, временами слабые осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью 0... -2, днем +6...+8 градусов, - уточняют синоптики.

- Переменная облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, в северо-восточных районах ночью небольшие, местами умеренные, в южных районах небольшие, - это уже прогноз по всей Иркутской области. - Утром при прояснении туман, ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 13 м/с, температура ночью +1.. -4, при прояснении до -9, днем +4..+9, при облачной погоде +4...-1.

Такое начало поздней осени для Иркутска - рано. Напомним, в прошлом году первый снег в Иркутске выпал только 7 октября. По расчетам синоптиков, октябрь в этом году не должен быть холоднее обычного, а зима в город придет около 20 числа - как обычно. Традиционно снег в городе уже лежит в конце октября - начале ноября. Окажется ли в этом году по - другому - увидим.

Первый снег раньше обычного ждут не только в Иркутске, он уже выпал в городах Западной Сибири.