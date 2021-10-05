«СОГАЗ-Мед» в Иркутске: оплата услуг, доступных по ОМС»

Но стоит ли сразу же доставать кошелек или можно решить вопрос иначе? Узнаем, как действовать в подобных ситуациях», у страховых представителей «СОГАЗ-Мед».

Сначала консультируемся

В каждом случае, когда вам предлагают оплатить медицинские услуги по ОМС, необходимо в первую очередь (перед тем как что-то оплатить) получить консультацию по данному вопросу в страховой медицинской организации, выдавшей полис ОМС. Если ваше заболевание входит в Территориальную программу ОМС, вы наблюдаетесь в медорганизации, осуществляющей деятельность в сфере ОМС, а лечение и обследование назначено лечащим врачом, то все услуги должны быть оказаны бесплатно.

Можно ли вернуть деньги, если уже оплатили?

Сохраняйте все чеки и договоры, подтверждающие оплату медицинских услуг. Обращайтесь в страховую медицинскую организацию с письменной жалобой, на основании которой страховые представители выяснят, выполнялось ли лечение с учетом стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций, и установят, возможно ли финансирование лечения за счет средств ОМС в соответствии с Программой госгарантий. Если да, никаких дополнительных платежей с пациента клиника брать не имела права.

При необходимости (запятая) страховыми представителями составляется требование о восстановлении нарушенного права в адрес медицинской организации, после которой (запятая) средства, затраченные пациентом на лечение, могут быть возмещены ему в досудебном порядке. Если медорганизация не идет на возмещение средств в досудебном порядке, то приходится обращаться в суд. Страховая компания осуществляет содействие в предъявлении претензии к медицинской организации и может помочь в подготовке искового заявления, а также выступить в суде третьим лицом в защиту застрахованного лица. Услуги по защите прав в системе ОМС предоставляются бесплатно.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, связанные с получением полиса, медицинской помощи или качеством её оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».

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Фото предоставлено АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

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