В Чите 15-летний подросток убил 14-летнюю девочку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чите следователи выясняют загадочное убийство 14-летней девочки, тело которой нашли в квартире в поселке КСК накануне вечером. Причем, выйти на след преступника полицейским удалось через два часа. Им оказался 15-летний житель поселка КСК. Его задержали и на допросе с участием родителей, педагога, и адвоката, признался в убийстве. На месте преступления он показал следователям как совершил убийство. Правда, подробности трагедии пока не раскрываются.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Сейчас собираются все доказательства вины подростка.

Пока вопросов в этой трагедии больше чем ответов. Неизвестно, кем приходились друг другу подростки. Какие были между ними отношения? Что послужило поводом для убийства? И как школьник расправился с девочкой? Все это следствие держит в секрете. По предварительной информации, известно лишь, что все произошло в квартире погибшей девочки. Возможно, вскоре появятся другие подробности.