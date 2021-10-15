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15 октября 2021 13:38

Неделя отдыха на Пхукете обойдется иркутянам дороже 200 тысяч рублей (на двоих). Показываем расчеты

Из Иркутска на Пхукет по четвергам с 11 ноября запускают рейс для вакцинированных
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Неделя отдыха на Пхукете обойдется иркутянам дороже 200 тысяч рублей. Показываем расчеты.

Неделя отдыха на Пхукете обойдется иркутянам дороже 200 тысяч рублей. Показываем расчеты.

Фото: Артем ЛЕНЦ

Полеты в Таиланд из Иркутска возобновляются уже в ноябре! Сообщение об этом вдохновило иркутян, которые раньше летали в новогодние каникулы на Пхукет, как к себе на дачу. Ну или почти. Во всяком случае поваляться пару недель за 30 тысяч на жарком пляже и покататься на слонах среди зимы было вполне реально. Коронавирус спутал все карты. Бангкок отказался пускать к себе чужих. Теперь ситуация изменилась, привитым можно. «КП» - Иркутск» выясняла, что нужно для отдыха в Таиланде и во сколько это обойдется.

Отель? Только из списка, составленного королевством

Авиарейсы в Таиланд начнут отправлять с 9 ноября. Но о чартерах пока придется забыть. Только регулярные перелеты и то в ограниченном количестве. Из Москвы прямые рейсы будут отправлять дважды в неделю в Бангкок и Пхукет. Раз в неделю такие рейсы будут отправляться и из Иркутска. Летать рейс будет по четвергам.

- С учетом того, что рейсов мало, и они только регулярные, стоимость перелета будет, понятное дело, выше, чем раньше, - говорит менеджер одного из иркутских турагентств Марина Богуславская. – Дороже придется платить и за размещение в гостиницах. Разрешено бронировать только те из них, что есть в перечне, официально определенном самим королевством. А это, как минимум, четыре звезды. Кроме того, потребуется хорошая страховка – на 100 тысяч долларов и расходы на трехкратное ПЦР-тестирование в самом Таиланде.

Получается, между прочим, около 200 тысяч рублей. И это без учета стоимости такси, обедов и ужинов, развлечений в стране улыбок, на которые надо накидывать минимум 500-700 долларов. В майке и шортах за месячную зарплату офисного клерка в Таиланд больше не полетишь. Факт. Важный момент – без карантина пускают только вакцинированных «Спутником V».

Открытия Вьетнама пока не ждем

- Да, туристам надо смириться с тем, что на отдых ждут людей обеспеченных, - согласна Марина Богуславская. – За время карантина фирмы, в том числе предоставляющие туристические услуги, поиздержались. Им нужно, чтобы приезжающие иностранцы щедро тратились. Кстати, ждать, что «вот-вот откроется Вьетнам», пока точно не стоит. Этот вариант пока в будущем.

Сейчас из Иркутска летают на отдых в Турцию, Египет, Арабские Эмираты. Через Москву турфирмы отправляют сибиряков на Мальдивы, Сейшелы, в Шри-Ланку, Мексику, Кубу, Доминикану. Все перечисленное, кроме разве что Турции, доступным не назовешь. Туроператоры просят тех, у кого категорически не хватает средств на отпуск, подождать лучших времен. Они обязательно наступят. А пока можно выбирать отдых в России.

КОШЕЛЕК

Во сколько обойдется неделя вдвоем на Пхукете

Страховка на 100 тысяч долларов на каждого – около 8 тысяч рублей

Перелет – 100 тысяч рублей

Гостиница с завтраком, 4 звезды – 65 тысяч рублей

Три ПЦР–теста, по 80 долларов за каждый, на двоих - 35 тысяч рублей

По 2 ПЦР-теста (перед вылетом и после прилета в Россию) на каждого – 2500 рублей

Итого: более 200 тысяч рублей

ВАЖНО!

Без чего отпуск в стране улыбок не состоится

- загранпаспорт, действительный в течение хотя бы 6 месяцев с момента въезда в страну;

- сертификат о вакцинации (вторая прививка должна быть сделала минимум за 2 недели до въезда, детям до 18 лет прививаться не нужно);

- медицинская страховка, включающая лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на 100 тыс. долларов (можно приобрести у российских и тайских страховых компаний);

- разрешение на въезд в Таиланд (отправлять заявку на его получение стоит минимум за 10 дней до планируемой поездки);

- бронирование в отеле из разрешенного списка;

- обратный авиабилет;

- установленное на телефон специальное приложение для отслеживания контактов с зараженными;

- отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до въезда (справка должна быть с нотариально заверенным переводом на английский). По прилете придется сделать еще один ПЦР-тест, а после этого – еще один или несколько (в зависимости от сроков пребывания в стране).

- Тем, кто планирует задержаться в Таиланде более чем на 30 дней, нужно оформить визу.

Экономика: ДЕНЕЖКИ