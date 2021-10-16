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Экономика16 октября 2021 5:00

Пенсионеры в Иркутской области согласны на зарплату в 35 тысяч рублей

Какие предложения делают работодатели Приангарья тем, кому «за»
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Какие предложения делают работодатели Приангарья тем, кому «за».

Какие предложения делают работодатели Приангарья тем, кому «за».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионер пенсионеру рознь. Совсем не обязательно, что это убеленный сединами старичок, проводящий время за игрой в шашки, или бабушка, которая сутками сидит дома и смотрит сериалы. Очень часто человек в возрасте 65 и старше - признанный эксперт в своей области, умеющий делать то, с чем молодые просто не справятся. Из 729 тысяч людей в возрасте, раз в месяц получающих выплаты от государства, более 150 тысяч продолжает работать.

И учиться! Много чему – новым технологиям, компьютерной грамотности. Курсы или программы дополнительного образования за последний год прошли 0,8% тех, кому «за». Немало, кстати. Среди всех остальных взрослых людей, включая студентов, тяге к знаниям привержены 5,4%.

Кого готовы взять на работу 60+

«Ищу работу. Готов к переезду. Учитель. 60 лет». Такие резюме от педагогов и врачей из Иркутска не то, чтобы часто, но встречаются. А уж без переезда вариантов еще больше. Если представители других профессий, возможно, хитрят с возрастом, то медики, преподаватели, бухгалтеры и представители науки совсем не собираются этого скрывать.

- Без всяких проблем устраиваюсь на новое место, и предложений хватает, - рассказывает в соцсетях иркутский доктор.

И это правда. Для востребованных профессий, где специалистов не хватает, а опыт и квалификация важны, и 60 и старше - не помеха. Сейчас по закону запрещено указывать возрастные ограничения в вакансиях. Но, изучив резюме и пометки в вакансиях «готовы взять на работу пенсионера», Служба исследований hh.ru сделала выводы.

- Чаще всего резюме пенсионеров можно встретить в профессиональных сферах «Домашний персонал» (7,1% от всех резюме в этой сфере принадлежат соискателям пенсионного возраста), «Наука, образование» (2,6%), «Безопасность» (2,4%), «Медицина, фармацевтика» (2,2%) и «Бухгалтерия» (1,9%), - отмечают специалисты. - Реже всего такие резюме встречаются в сферах «Маркетинг, реклама, PR», «Автомобильный бизнес» и «ИТ, интернет» (по 0,3%).

Ну, маркетинг и ИТ как направления очень молоды. И обладатели суперзнаний в этой сфере просто еще не переступили пенсионный порог. Что касается водителей, то тут разговор особый. Здесь на первое место выходят требования к здоровью. Не как у космонавтов, конечно, но все же.

35 тысяч рублей в месяц. И точка!

Средняя заработная плата, на которую претендуют пенсионеры из Иркутской области, составляет 35,1 тысяч рублей. И тут надо сказать, что ожидания дохода всех остальных жителей региона, ищущих работу, ненамного выше – 37,6 тысяч рублей. Так что те, кому «за», не собираются чересчур уступать молодым. Немного, но выше ожидания доходов у соседей из Красноярска – они планируют получать 36,7 тысяч рублей.

- Конечно, зарплатные ожидания зависят и от профессиональной принадлежности соискателя, - отмечают специалисты. - Так, на самую высокую зарплату претендуют пенсионеры, которые ищут работу в сфере добычи сырья – 99,2 тысячи рублей, а также рассчитывающие на должность в высшем менеджменте – 93,3 тысячи. Наиболее скромные запросы – у пенсионеров из сферы безопасности (25,5 тысячи рублей) и рабочего персонала (29 тысяч).

Сложнее всего приходится, конечно, тем, кто по определенной профессии не имеет. Здесь самое высокооплачиваемое предложение работа курьером. За доставку писем, документов платят по 40-85 тысяч рублей.

Экономика: ДЕНЕЖКИ