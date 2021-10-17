Синоптики порадовали прогнозом погоды на новую рабочую неделю в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На дворе уже середина октября, а кажется, что осень в Иркутске только началась. На новой рабочей неделе синоптики обещают нам более чем комфортную для этого времени года погоду. Судя по прогнозу нас ждут солнечные дни и о снеге пока придется забыть.

Итак, по прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 18 октября в столице Приангарья ожидается +7, +9 градусов. Никаких осадков не ожидается, а ветер подует всего до 7 м/с. И примерно такой же прогноз на все рабочие дни. 19 и 20 октября в Иркутске потеплеет до +10. А в четверг, 21-го солнце и вовсе пригреет до +13. Хоть заново открывай дачный сезон! Не ожидается похолодания в пятницу и субботу. В эти дни вновь от +11 до +13 градусов. А вот в воскресенье обещают уже пасмурную погоду, но опять же без осадков.

Так что, иркутянам пока рано доставать из шкафов зимние куртки и шапки. Впрочем, точно погоду можно предсказать только на 3 ближайших дня. Так что, прогноз может в любой день измениться.