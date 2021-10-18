Медведь-людоед задрал 45-летнего мужчину в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители села Половино-Черемхово Тайшетского района теперь несколько дней будут жить в страхе. На днях в поселок из тайги вышел медведь, который пока не лег в спячку в берлогу. Зверь пробрался на территорию сельскохозяйственного предприятия, напал на 45-летнего сторожа и задрал его. От полученных травм мужчина скончался на месте.

То, что, на месте гибели мужчины действительно обнаружены следы медведя, корреспонденту «КП-Иркутск» подтвердил источник. Правда, удалось ли поймать медведя-людоеда, пока неизвестно. О ЧП уже сообщили в минлеса Иркутской области. Вероятно, зверя теперь придется отстрелить, так как он может отправиться на поиски новой жертвы.

Два года назад в Иркутской области произошла подобная трагедия. В декабре 2019 года медведь-шатун загрыз мужчину в поселке Витимский в Мамско-Чуйском районе. Через несколько дней зверя нашли охотники и застрелили.

Добавим, что шатуном называют бурого медведя, который по той или иной причине не успел накопить достаточного количества жира под кожей и не может спать в берлоге до весны. В поисках хоть какого-то пропитания он шатается по лесу.

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