За новое развитие дела строительства социализма

Фото: КНДР

Историческое политическое выступление лидера приковывало внимание мировой общественности. В нем, Ким Чен Ын, осветил политический курс правительства КНДР на мощное ускорение развития строительства социализма в соответствии с резко меняющейся субъективной и объективной ситуацией. Председатель отметил, что самой важной целью правительства КНДР является последовательное выполнение задач, поставленных VIII съездом Трудовой партии Кореи, прошедшим в январе 2021 года. На партийном форуме обозначили направления борьбы и задачи по завоеванию новых побед в построении социализма в КНДР, наметили пятилетний план экономического развития государства. В своей политической речи Ким Чен Ын отметил: «Важная задача правительства КНДР, как провозглашено на VIII съезде ТПК, – подтвердить с первого года выполнения пятилетки новое развитие строительства социализма реальными достижениями, практическими переменами, которые нужны народу и которые его порадуют. Необходимо еще сильней проявлять дух служения народу во всех сферах государственной деятельности и добиваться прогресса, смелого созидания, непрестанного продвижения вперед на всех фронтах социалистического строительства в стране». Следует отметить, что эти тезисы выражают незыблемую волю Ким Чен Ына – неизменно выполнять задачи, поставленные VIII партсъездом. Председатель государственных дел особо подчеркнул необходимость непрерывно уделять внимание укреплению идейно политической силы социализма. Идейно политическое могущество КНДР с его ядром – единодушием и сплоченностью Трудовой партии Кореи и корейского народа – присуще КНДР, стране чучхе и является неодолимой силой, решающим фактором стимулирования нового развития дела строительства социализма. Наращивание идейно-политической мощи социализма, является неизменной важной задачей правительства КНДР, отметил лидер. Необходимо закрепить идею «Народные массы – превыше всего», как политическую почву, атмосферу государственной деятельности в КНДР. Обратить первоочередное внимание на выработку у руководящих работников свойственного ТПК народного стиля деятельности. В масштабе всего общества утвердить и всесторонне претворить в жизнь идею «Наше государство – превыше всего» и добиться проявления всеми гражданами духа и качеств народа сильной страны, во всех сферах повседневной работы и жизни, заявил Ким Чен Ын. Он конкретно остановился на политических задачах по достижению самостоятельного и всеобщего развития экономики государства. Примечательно, что озвучена была и необходимость придерживаться принципа опережающего развития металлургической и химической промышленности по сравнению с развитием народного хозяйства в целом, как и в прошедший период. Отмечена необходимость для металлургической отрасли обеспечивать высокую производительность продукции на ведущих чугуно- и сталеплавильных предприятиях, железных рудниках. В то же время, динамично наращивать производственные мощности и модернизировать эти отрасли таким образом, чтобы в ближайшем будущем восполнить государственные потребности в металлопродукции.

Фото: КНДР

Перед химической отраслью были поставлены следующие задачи: динамично продвигать создание одноуглеродной химической промышленности, развивать фундаментальную химическую индустрию с использованием исходного сырья – глауберита, ускорить процесс выпуска бумаги и волокна из камыша, использовать бурый уголь в качестве основного сырья «большой химии» и обеспечения отечественного производства катализаторов. Речь шла и о том, что следует увеличивать капиталовложения в отрасли электроэнергетики и угольной промышленности, укреплять их материально-техническую базу, осуществлять всеобщую реконструкцию железнодорожных линий, развивать машиностроение и информационную индустрию для обеспечения отечественного производства оборудования и инновации экономики. Вместе с тем, отмечена необходимость сосредоточения сил на строительстве важнейших объектов большого экономического значения для проведения запланированной работы по расширению производственных мощностей. В строительной отрасли запланировано закончить до конца 2021 года жилищное строительство в районе Сонсин – Сонхва в столице и без промедления приступить к строительству жилых домов на 10 тыс. квартир, для перехода на новый, переломный этап строительства столицы. Представителям стройиндустрии предстоит так же завершить за короткие сроки строительство в районе Комдок, в восточной части Кореи. А в масштабном плане, реализовывать проекты по жилищному строительству в провинциях, городах и уездах. Все для того, чтобы люди жили в хороших домах цивилизованной жизнью.

Далее, Лидер страны остановился на теме правильной разработки генерального плана землеустройства в общем государственном масштабе и ответственности ухода за государственной территорией в провинциях, городах и уездах для того, чтобы в пределах ближайшей пятилетки устранить опасность получения ущерба от наводнений. Ким Чен Ын изложил и необходимость результативно реализовать программу «зеленого роста» на средне-долгосрочный период для значительного улучшения экологической обстановки в стране и повышения уровня городского озеленения.

Фото: КНДР

Заслуживает внимание конкретное изложение политического курса на стабильное улучшение благосостояния населения. Ким Чен Ын выразил незыблемую волю и решимость Трудовой партии Кореи добиться стремительного развития производства сельского хозяйства, для полного решения в ближайшем будущем продовольственной проблемы. Председатель осветил и конкретные задачи по решению проблемы питания населения: о разработке стратегии развития сельского хозяйства, гарантирующей устойчивое и продолжительное развитие сельскохозяйственного производства; об изменении размещения сельскохозяйственных культур и переориентации на рисоводство, возделывание пшеницы и ячменя; о развитии животноводства и увеличении во всей стране объема производства молока более чем в 3 раза, о росте производства овощей, фруктов, технических культур.

Ким Чен Ын, призвал так же прилагать большие усилия для развития легкой и рыбной промышленности в целях непрерывного улучшения материально-культурного уровня жизни населения, наметил конкретные задачи в этом направлении. Кроме того, были освещены и другие вопросы: о развитии науки, образования, здравоохранения и всех других сфер социалистической культуры, о всемерном укреплении оборонной силы государства, о дальнейшем усилении функций и роли органов народной власти, о политике в отношении Южной Кореи на данном этапе и о работе в области внешних сношений. В своей Политической речи Ким Чен Ын выразил незыблемую волю Трудовой партии Кореи и правительства КНДР, которые будут оставаться беззаветно верными великому народу и приложат максимум усилий для выполнения своей большой миссии и обязанностей. Лидер призвал всех: «Будем энергично трудиться во имя приумножения богатства, могущества КНДР, ее процветания, во имя счастья и благополучия великого нашего народа, во имя нового развития дела строительства социализма нашего образца».