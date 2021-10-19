"Слата" запустила новый видеопроект "ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ". Фото: ООО "Маяк"

Вкусный баттл стартовал в Иркутске! Торговая сеть "Слата" запустила новый видеопроект под названием "ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ". Иркутяне с азартом сразятся на кулинарном ринге, а зрители и независимое жюри определят, чьи рецепты достойны звания самых аппетитных.

Итак, первыми померяются силами кулинарный блогер и журналист Алексей Соколов и, как она сама себя называет, осознанная фитоняшка Екатерина Бадюлина. От каких блюд у вас потекут слюнки - от финского рыбного супа, приготовленного Алексеем, или от ПП-хачапури по-аджарски и ягодного смузи-боула авторства Кати? Смотрите первый выпуск, выбирайте победителя и выигрывайте подарки! А затем обязательно попробуйте новые рецепты на своей кухне и удивите близких необычным ужином.

Смотреть видеосюжет ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ Выпуск 1

Уже посмотрели выпуск? В ожидании новой серии предлагаем насладиться давно полюбившимся видеопроектом "Слаты" "Народный контроль" или выходившими ранее блогер-шоу "Sos!-баттл" и проектом спортивного преображения «БегиКрасиво». Все выпуски – на канале торговой сети в ютубе.