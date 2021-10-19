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Общество19 октября 2021 3:00

"Слата" запустила новый видеопроект "ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ"

Иркутяне сразятся на кулинарном ринге
Снежанна БЕЛОВА
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"Слата" запустила новый видеопроект "ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ". Фото: ООО "Маяк"

"Слата" запустила новый видеопроект "ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ". Фото: ООО "Маяк"

Вкусный баттл стартовал в Иркутске! Торговая сеть "Слата" запустила новый видеопроект под названием "ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ". Иркутяне с азартом сразятся на кулинарном ринге, а зрители и независимое жюри определят, чьи рецепты достойны звания самых аппетитных.

Итак, первыми померяются силами кулинарный блогер и журналист Алексей Соколов и, как она сама себя называет, осознанная фитоняшка Екатерина Бадюлина. От каких блюд у вас потекут слюнки - от финского рыбного супа, приготовленного Алексеем, или от ПП-хачапури по-аджарски и ягодного смузи-боула авторства Кати? Смотрите первый выпуск, выбирайте победителя и выигрывайте подарки! А затем обязательно попробуйте новые рецепты на своей кухне и удивите близких необычным ужином.

Смотреть видеосюжет
ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ Выпуск 1
ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ Выпуск 1
Разный весовые категории, но один "духовный язык". В левом углу ринга кухни Алексей Соколов @al_sokolov, кулинарный блогер и журналист, считает, что любая женщина по определению "пила", а еда без мяса не еда. Блюдо от Алексея Финский рыбный суп. ПОБЕДЫ ЗАСЛУЖИВАЕТ АЛЕКСЕЙ? Пиши в комментариях «Пухлик» В правом углу кухни Екатерина Бадюлина @katybadulina, называет себя осознанной фитоняшкой, стоит на гвоздях и обладает суперспособностью худеть на 10 кг за две недели. Блюда от Кати ПП-хачапури по-аджарски и ягодный смузи-боул. ПОБЕДЫ ЗАСЛУЖИВАЕТ ЕКАТЕРИНА? Пиши в комментариях «Фитоняшка» __________ Благодарим независимое жюри: шеф-повар Александр Перепечкин @chef_perepechkin; руководитель ЭКОфонда "Подари Планете Жизнь" Наталья Еремеева @eremeeva_ppj. Генеральные партнеры проекта: @activia.ru @prostokvashino_russia Место встречи: кулинарная студия "Анетти" @anettistudio #слата #ПУХЛИКvsФИТОНЯШКИ #иркутск

Уже посмотрели выпуск? В ожидании новой серии предлагаем насладиться давно полюбившимся видеопроектом "Слаты" "Народный контроль" или выходившими ранее блогер-шоу "Sos!-баттл" и проектом спортивного преображения «БегиКрасиво». Все выпуски – на канале торговой сети в ютубе.

БИЗНЕС-ПРЕСССлата — сеть супермаркетов