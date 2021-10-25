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Общество25 октября 2021 5:54

Жители Иркутска не рвутся на отдых в Сочи на нерабочей неделе

Иркутяне предстоящую нерабочую неделю проведут дома или на Байкале
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Иркутяне предстоящую нерабочую неделю решили провести дома или на Байкале

Иркутяне предстоящую нерабочую неделю решили провести дома или на Байкале

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Российские операторы ликуют! Объявленная нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября – сбывшаяся мечта. Народ торопится скупать путевки и провести 9 дней где-нибудь на море, минеральных источниках, в горах. Да где угодно, лишь бы не в стенах квартиры. Несмотря на то, что вообще-то выходные объявили из-за четвертой волны ковида и молниеносных темпов ее распространения. А что иркутяне? Тоже зависают на сайтах турагентств, выбирая направление? Но нет. Сибиряки, похоже, решили обойтись без путешествий.

- И это объяснимо. За границу сейчас из Иркутска всего два прямых рейса – в Арабские Эмираты и Египет, - рассказала корреспонденту «КП» - Иркутск» директор туристического агентства Оксана Шишмарева. – Есть еще несколько стран, куда иркутяне могут отправиться, но дорога лежит только через Москву, а это значительно дороже и по времени дольше, поэтому многие вариант даже не рассматривают. В первую очередь семьи с детьми.

Да, и в Москву на праздники желающих поехать не сказать, что много. В столице вводят жесткие ограничения - рестораны и кафе будут работать только на вынос, аттракционы, ночные клубы, дискотеки, караоке, боулинги, картинг-центры закроют, как и торговые центры, салоны красоты, театры – продолжать давать спектакли для зрителей, но вход только по QR-кодам. Остается только бродить по улицам, но время года для прогулок все же не самое подходящее.

А как же курорты Краснодарского края? Многие москвичи, например, уже решили отправиться в Сочи, подальше от ограничений. Да, собственно, и не только москвичи.

- Сумасшедшего ажиотажа нет, - говорит Оксана Шишмарева. – Да, спрос на курорты Краснодарского края на ноябрьские праздники повысился, но не в разы. И в основном покупают билеты туристы самостоятельно, но их сравнительно не много.

У иркутян есть своя Мекка – Байкал. На ноябрьские праздники, что ожидаемо, отдыхающих прибавится. Отели и гостиницы заполнятся примерно на 40%. Сорваться и поехать можно в любой момент – местечко для ночевки точно найдется. Цены? В среднем на двоих сутки с завтраком обойдутся в 3200, без удобств. А с удобствами, своим душем и туалетом, - примерно в 5000.

- Мы ожидаем гостей из центральной части России и школьные группы из соседних регионов, которые выкупили путевки заранее, несколько месяцев назад, - прокомментировала «Комсомолке» менеджер по бронированию туров на Байкале Мария Дмитриева. – Да, еще месяц назад в выходные дни на Аршане и Ольхоне наблюдался ажиотаж. Это было связано с последними теплыми деньками, которые так хотели проводить иркутяне. Сейчас на Байкале погода примерно такая же, как и в центре региона, но вместе с тем дует характерный пронизывающий ветер, а солнце уже не греет, как в сентябре.

Что касается новогодних каникул, то праздничную неделю на Байкале бронируют охотнее, чем предстоящую нерабочую ноябрьскую.

- На Новый год ценник поднимется, но совсем незначительно, - говорит Мария Дмитриева. – А вот в феврале-марте, будет совсем иная картина. Из-за того, что лед на Ольхоне встанет, желающих приехать станет больше. В этом году их было столько, что свободных мест на турбазах было днем с огнем не найти. За этим самым невероятным байкальским льдом и охотятся туристы. Мечтают посмотреть. И поэтому стоимость проживания вырастет в 2 раза. Тот номер, что сейчас обойдется на двоих в 3200 рублей, будут продавать примерно за 6000.

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