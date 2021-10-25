Победителей конкурса детских рисунков «Полимеры в нашей жизни» наградили в Иркутске и Усть-Куте. Фото: Анастасия Михальская

Для чего нужны полимеры и где мы их можем встретить? Участники конкурса детских рисунков, который «Комсомольская правда» провела совместно с Иркутской нефтяной компанией и Иркутским заводом полимеров, теперь точно знают ответы на эти вопросы.

- Изделия из полимеров окружают нас повсюду. Из них делают наши игрушки! А еще строят дома, делают машины и самолеты, - наперебой отвечают малыши.

Все это они изучили вместе с родителями, пока готовились к конкурсу. С августа по октябрь мы получили около 90 ярких и необычных рисунков от детей из Иркутска и Усть-Кута! Они изобразили фантастические небоскребы и автомобили, фабрики, детские площадки, медицинские принадлежности, любимых кукол - словом, все, что может изготавливаться с применением полимеров.

Лучших определило народное голосование: чей рисунок набрал больше всего лайков на нашем сайте, тот и победил. Надо сказать, борьба получилась довольно напряженной: подключились все родные и друзья юных художников, а также их поддерживали другие наши читатели.

И вот, наконец, мы подводим итоги. Барабанная дробь… Итак, победительницей среди участников из Иркутска стала 12-летняя Вероника Пленкова, чей рисунок оценили 138 (!) человек. Школьница изобразила искусственный цветок, сделанный из пластиковых бутылок и упаковок.

Вероника Пленкова. Фото: личный архив

- Сюжет Вероника выбрала не случайно: она интересуется экологией и здесь отразила свою идею, как повторно использовать пластик, - рассказывает ее старшая сестра Анастасия.- Дело в том, что ей очень нравится наш иркутский музей на свалке. На картинке - один из придуманных ею экспонатов. Поскольку Вероника любит рисовать, мы с самого начала верили, что у нее есть все шансы победить.

Шестилетняя Александра Колотыгина заняла 2-е место. Ее семья, к слову, не в первый раз участвует в конкурсах «КП».

Александра Колотыгина. Фото: Анастасия Михальская

- Очень радостно и приятно получать подарки. Дочка счастлива. Она с таким нетерпением ждала результатов! - улыбается мама девочки Валерия. - Что именно нарисовать, мы с ней придумали быстро: почитали про полимеры и узнали, что из них делают, например, бассейны. А у нас на даче как раз есть такой! Сашу это очень впечатлило, и она изобразила, как купается в нем с братом.

И, наконец, бронзовый призер из Иркутска - 7-летняя Юлия Груздева, тоже постоянная участница наших состязаний. Для конкурса она изобразила медицинскую аптечку со шприцами и таблетками.

Юлия Груздева. Фото: личный архив

- «Полимеры» - для детей слово новое, незнакомое, поэтому мы с дочкой тоже сначала выяснили, где они применяются, - говорит мама Юли Алена. - До этого мы обсуждали, что профессия врача сейчас важна, как никогда. Поэтому, узнав, что из этих веществ делают даже медицинские принадлежности, Юля сразу же захотела их нарисовать.

Ну а суперприз за самый оригинальный рисунок получила 8-летняя Татьяна Соколова.

Татьяна Соколова. Фото: личный архив

- Таня посещает художественную студию, очень любит рисовать, - рассказывает ее мама Елена. - Она изобразила свою любимую игрушку - пластикового единорога. Думаю, что этот конкурс - отличная возможность для детей проявить себя и больше узнать о предметах, которые нас окружают. Ведь полимеры - они повсюду!

А теперь о лучших юных художниках из Усть-Кута. Победителем стал 7-летний Тимофей Игнатьев. За его работу проголосовали 119 (!) человек.

Тимофей Игнатьев. Фото: Елена Игнатьева

- Мы узнали о конкурсе от нашей учительницы и решили попробовать свои силы. Очень долго думали, что нарисовать. Тимофей решил, что изобразит самолет, поскольку он может изготавливаться с применением полимеров, - рассказывает его мама.

«Серебро» в конкурсе получила 12-летняя Елизавета Молчанова, а 3-е место разделили Алина Сливницына и Екатерина Лохман.

Фото: Евгения Никульченко

Победители получили грамоты и призы от «Комсомолки» и Иркутской нефтяной компании, а затем всех участников конкурса ждала особенная награда - увлекательный мастер-класс иллюстратора, автора научных комиксов Ольги Посух из Новосибирска.