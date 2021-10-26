Вторую серию видеопроекта "ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ" выпустила "Слата"

И вновь на кулинарном ринге в Иркутске стало жарко! На этот раз в видеопроекте "ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ" кулинарный блогер и журналист Алексей Соколов сразится с тренером и нутрициологом Надеждой Дёминой.

Итак, во втором выпуске Алексей намерен сразить противника и покорить зрителей одним из фирменных блюд - это бефстроганов из говядины. А Надя, фитоняшка с 23-летним стажем, подготовила тайное оружие - рецепт "Рыбьих сновидений" и овощных палочек. Кто победит? Решает независимое жюри и сами зрители. Голосуйте за сильнейших! И обязательно пробуйте новые рецепты.

Кстати, если вы голосуете под этим постом в "Инстаграме", то можете выиграть призы - милую игрушку, недельный запас молочной продукции или мастер-класс от кулинарной студии.