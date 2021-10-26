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Общество26 октября 2021 5:00

Вторую серию видеопроекта "ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ" выпустила "Слата"

Смотрите кулинарную битву и выбирайте сильнейшего
Снежанна БЕЛОВА
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Вторую серию видеопроекта "ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ" выпустила "Слата"

Вторую серию видеопроекта "ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ" выпустила "Слата"

И вновь на кулинарном ринге в Иркутске стало жарко! На этот раз в видеопроекте "ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ" кулинарный блогер и журналист Алексей Соколов сразится с тренером и нутрициологом Надеждой Дёминой.

Итак, во втором выпуске Алексей намерен сразить противника и покорить зрителей одним из фирменных блюд - это бефстроганов из говядины. А Надя, фитоняшка с 23-летним стажем, подготовила тайное оружие - рецепт "Рыбьих сновидений" и овощных палочек. Кто победит? Решает независимое жюри и сами зрители. Голосуйте за сильнейших! И обязательно пробуйте новые рецепты.

Кстати, если вы голосуете под этим постом в "Инстаграме", то можете выиграть призы - милую игрушку, недельный запас молочной продукции или мастер-класс от кулинарной студии.

Смотреть видеосюжет
ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ Выпуск 2
ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ Выпуск 2
Никогда не слушай советы соперника! В левом углу наша тяжёлая артиллерия Алексей Соколов @al_sokolov, кулинарный блогер и журналист. Всегда в активном поиске, что съесть, чтобы похудеть, знает все два достоинства сибаса. Блюдо от Алексея бефстроганов из говядины. ПОБЕДЫ ЗАСЛУЖИВАЕТ АЛЕКСЕЙ? Пиши в комментариях «Пухлик». В правом углу кухни тренер и нутрициолог Надежда Дёмина @nadyademina, время с которой летит незаметно, фитоняшка с 23-летним стажем, знает, что простоять в планке можно 8 часов, но 1 минуту полезнее. Блюда от Нади "Рыбьи сновиденья" и овощные палочки. ПОБЕДЫ ЗАСЛУЖИВАЕТ НАДЯ? Пиши в комментариях «Фитоняшка». ГОЛОСУЙ ЗА СИЛЬНЕЙШЕГО _____________ Благодарим независимое жюри: фермера, сыровара и предпринимателя Сергея Перевозникова @sergey.perevoznikov; ведущую новостей и руководителя фонда "Ной" Наталью Ветрову @nveter Генеральные партнеры проекта: Активия @activia.ru, Простоквашино @prostokvashino_russia Место встречи: кулинарная студия "Анетти" @anettistudio #слата #ПУХЛИКvsФИТОНЯШКИ #иркутск
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