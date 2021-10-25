Дмитрий Матвеев готовит обращение к Президенту РФ В.В. Путину с просьбой разобраться в его деле. Фото: личный архив

Мы уже писали о том, что коллегия присяжных Иркутского областного суда признала невиновными предпринимателя и общественного деятеля Дмитрия Матвеева, его сына Ивана и еще пятерых человек. Однако сам этот бизнесмен вовсе не считает свое дело закрытым и просит о восстановлении справедливости не кого-нибудь, а Президента Российской Федерации. Об этом на недавней пресс-конференции журналистам рассказали Дмитрий Матвеев, его адвокат Ольга Измайлова, адвокаты остальных подсудимых Ваган Акопян, Роман Кравцов, Олег Нитипенко, Станислав Орловский и Виталий Латушка, а также юрист по корпоративным спорам Юрий Рузавин.

Победа! После нескольких лет упорной борьбы с Дмитрия Матвеева сняты обвинения в самоуправстве и похищении человека. Фото: личный архив

- Для начала нужно понимать, что это резонансное уголовное дело, прогремевшее на весь регион, в действительности является продолжением корпоративного конфликта по разделу активов между Дмитрием Матвеевым и его бывшей супругой Татьяной Казаковой, - подчеркивает Юрий Рузавин. - Так что якобы похищенный Матвеевым «бизнесмен» Руслан Дукин на самом деле отнюдь не потерпевший, а активный участник этого корпоративного конфликта и заодно еще один рычаг давления на Матвеева с целью отъема его активов в пользу Казаковой. «Еще один» потому, что Татьяна Васильевна использовала и другие рычаги.

Здесь Юрий Рузавин вспомнил отключения света в принадлежащем Матвееву здании отеля и ресторана «Европа» зимой 2015 - 2016 гг. Причем одно из них произошло в результате повреждения кабеля недалеко от трансформаторной подстанции в границах ответственности Татьяны Казаковой. Любопытно, что все случилось в Татьянин день, 25 января 2016 года. Совпадение? Арбитражный суд Иркутской области признал тогда Казакову виновной в причинении убытков этим заведениям, но репутация «Европы» оказалась заметно подмоченной, после того как без электричества остались сначала гости новогодних корпоративов, а затем еще и иногородние постояльцы в 30-градусный январский мороз.

В этом же ряду, по мнению Рузавина, стоит и заявление о признании Дмитрия Матвеева недееспособным, с которым Казакова обратилась в Кировский районный суд г. Иркутска в марте 2016 года, а также ее попытка взыскать с Ивана Матвеева 515 млн рублей по поддельной расписке. Мы недавно писали о том, что Татьяна Казакова наконец, спустя 6 лет после обращения Матвеева-младшего в правоохранительные органы, была признана обвиняемой по этому делу. К слову сказать, нынешней осенью она стала обвиняемой и еще по одному уголовному делу, связанному с уклонением от уплаты налогов. В ближайшее время оба дела будут переданы в суд.

- Так или иначе именно с Казаковой связано порядка 120 различных разбирательств, которые мы вели и ведем в Арбитражном суде Иркутской области, а также других судах региона и даже за его пределами. Например, в прошлом году родная сестра Татьяны Васильевны обратилась в Красноармейский районный суд Краснодарского края к ООО «Сибирская деревенька», директором и учредителем которой является Иван Дмитриевич Матвеев: по подложному договору займа с него пытались взыскать около 30 млн рублей! Причем этому суду не потребовались даже подлинник договора и присутствие «должника» - исковое заявление удовлетворили и так! А когда мы оспорили данное решение и вышестоящий Краснодарский краевой суд потребовал представить для проведения экспертизы подлинный экземпляр договора займа, тут же последовал отказ от иска, - вспоминает юрист. - Казакова использовала и многие другие рычаги давления на Матвеева, в том числе и когда устраивала весной 2018 года беспорядки в ТЦ «Версаль» - с драками, битыми стеклами и дымовыми шашками. Все это она делала, хорошо зная о состоянии здоровья бывшего мужа и отлично понимая, что стресс от любой из подобных «акций» может вызвать тяжелый приступ и фатальное обострение болезни. Но апогеем всего этого стало дело о «похищении» Дукина и заключение Матвеева в СИЗО, откуда он, инвалид-колясочник, смог выбраться только после обращения в Европейский суд по правам человека.

На пресс-конференции о деле Матвеева рассказывали сам Дмитрий Матвеев и целая команда юристов. Фото: личный архив

Напомним, Дмитрия Матвеева обвиняли в том, что он якобы организовал похищение своего бывшего сотрудника Руслана Дукина и привлек для этого нескольких жителей Чечни, которые и доставили Дукина к нему в дом поздним вечером 1 июня 2018 года. По версии следствия, сделал он это якобы для того, чтобы завладеть ООО «Престиж», на балансе которого состоит большой имущественный комплекс стоимостью около 300 млн рублей (нежилые здания и земельный участок по адресу: ул. Советская, 58). Писали мы и о том, что на момент «похищения» ООО «Престиж» представлял собой избавленную от всех этих активов пустышку, к которой Дукин к тому же уже давно не имел никакого отношения: эта компания была им продана еще в ноябре 2015 года. Причем продать он ее умудрился дважды: сначала 13 ноября доверенному лицу Матвеева, а на следующий день - Ольге Казаковой. По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области возбуждалось уголовное дело о мошенничестве, но оно было довольно быстро прекращено по формальным основаниям. Зато дело о «похищении» Дукина длилось более 3 лет, невзирая на свою явную абсурдность. Невзирая на находящиеся в открытом доступе в Интернете записи видеокамер в матвеевском доме, где хорошо видно, что «похищенный» здоровается со своим «похитителем» за руку, затем остается один и свободно разгуливает по территории, разговаривает по телефону, то есть легко может покинуть свои «застенки». И в итоге таки покидает их - целым, невредимым и уносящим в кармане 10 тыс. долларов, полученных от «похитителя».

- Перед присяжными заседателями Дукин оправдывался тем, что был вынужден взять деньги, чтобы усыпить бдительность «похитителей», а пить коньяк (на секундочку, выдержанный «Хеннесси»! - Прим. авт.) - чтобы расслабиться от переживаемого им стресса, - вспоминает адвокат Матвеева Ольга Измайлова. - А когда присяжные напомнили ему о его же предыдущих рассказах, как во время «избиений» он прокусил язык, Дукин начал очень ненатурально выкручиваться: дескать, мне было очень больно, но я продолжал пить коньяк (и, на секундочку, в одиночку выпил практически всю бутылку. - Прим. авт.).

В общем, ничуть не удивительно, что присяжные заседатели не поверили всем этим историям и единогласно оправдали Матвеева и его подельников. Причем доводам следствия не поверили целых две коллегии присяжных - о скандальном роспуске первого состава мы писали в начале года.

- На суд присяжных оказывалось беспрецедентное давление: у них жгли машины, их оскорбляли, оговаривали, запугивали и в итоге, когда дело уже явно шло к оправдательному приговору, вовсе распустили коллегию и набрали новую, - рассказывает адвокат Адвокатской палаты Иркутской области, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой уголовного права ИГУ, доцент Роман Кравцов. - В связи с этим я хочу, во-первых, отметить высокопрофессиональную работу стороны защиты, которая, противодействуя незаконным попыткам осудить человека, мастерски использовала всю нелепость доводов обвинения. Ведь присяжные - это обычные, нормальные люди, которые хорошо чувствуют, когда им врут, тем более столь явно и нагло. А во-вторых, мне хотелось бы сказать нашему президенту Владимиру Путину большое спасибо за то, что суды присяжных в России пусть со скрипом, но развиваются. В последнее время они уже действуют и в районных судах и зачастую становятся последним шансом избежать безвинного наказания.

Дмитрий Матвеев и его адвокат Ольга Измайлова. Фото: личный архив

К президенту намерен апеллировать и сам Матвеев, уверенный, что только В.В. Путину по плечу совладать с коррупцией, без которой его дело попросту не смогло бы состояться.

- С моими болезнями меня вовсе не имели права заключать в СИЗО, а я провел там полтора месяца - в камере, абсолютно неприспособленной для инвалида-колясочника. Вышел из СИЗО с рожистым воспалением нижних конечностей. А если бы провел там еще месяц, то не вышел бы оттуда вовсе. Я знаю, что в ходе всей этой истории меня дважды пытались заказать, но оба раза потенциальные киллеры с большим уголовным прошлым отказались взять на себя грех, но я знаю, что были и люди, которые отправили меня на верную смерть! - говорит Дмитрий Матвеев. - Ни известность, ни статус члена Общественной палаты не уберегли меня от заказного уголовного преследования. Поэтому я через средства массовой информации обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о качественном расследовании совершенных против меня преступлений. Уверен, что с привлечением сил УФСБ удастся побороть коррупцию и навести порядок во благо всех жителей нашей области, где я родился и провел всю свою жизнь.