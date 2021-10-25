Гидрометцентр предупредил о последних невероятно теплых днях осени в Иркутске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Рекорд: самое теплое 24 октября за 25 лет. Термометр покажет +10°С, что на 8 градусов выше климатической нормы". Что касается погоды на 25 октября, то сервис Яндекс.погода делал похожие выводы. В Иркутске установилась шикарная для конца осени ( ноябрь у нас в Сибири - зимний месяц) погодка. И она еще простоит несколько дней.

-На сутки по Иркутску - переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, юго-западный 4-9 м/с, температура ночью 0...-2, днем +13...+15, - сообщает иркутский гидрометцентр прогноз погоды на 26 октября. И среда ожидается такой же.

-Это в самом деле намного, на 7 градусов выше климатической нормы, - говорит заместитель руководителя иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - Нельзя сказать, чтобы такого не было никогда - бывало, но погода и впрямь очень комфортная, теплая, солнечная, хотя ночами и холодает до -1...-2.

Жаль, что все хорошее, увы, имеет обыкновение заканчиваться. Ноябрь, а вместе с ним снег и зима приближаются неумолимо и уверенно.

-Уже в четверг пройдет холодный фронт и погода ухудшится, - продолжает Юлия Янькова. - Но не глобально, конечно. Ожидаем около +7 днем. Кстати, даже и при этом она будет на несколько градусов выше нормы.

Мы тут же поинтересовались, не окажется ли октябрь аномально теплым. Итоги месяца синоптики пока не подводили, но, по предварительным данным, ничего необычного как раз не будет - максимум отклонение в сторону тепла на 1-2 градуса. Ведь и холодные дни в этом месяце тоже были.

Напомним, по предварительному прогнозу, ноябрь ожидается холоднее обычного. Но не критически - будут морозы в конце месяца, это уже обычное дело. Но вот его начало, как считают синоптики, вполне может оказаться продолжением относительно комфортного октября, только уже на более низких температурах - около +5.