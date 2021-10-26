Таксист в Иркутске разоблачил мошенников, пытавшихся похитить у пенсионерок миллион рублей

Деньги, переданные таксисту, были завернуты в постельное белье и кухонное полотенце Фото: ГУ МВД по Иркутской области

История с мошенничествами в Иркутске, когда обманули 20 пенсионерок и выудили у них 1.7 миллиона рублей, в среде таксистов еще свежа. Что неудивительно, ведь водители, сами того не зная, выполняя заказы с перевозкой вещей, на самом деле перевозили завернутые в одежду, простыни и полотенца приличные суммы. Для кого? Для телефонных мошенников, звонящих пожилым горожанам, прикидывающихся попавшими в беду родственниками, которым срочно нужны деньги. Поэтому когда одному из иркутских работников службы такси накануне поступил необычный вызов, он тут же набрал 102.

- Мужчина рассказал, что пожилая женщина передала водителю сверток с вещами, сказал, что это очень похоже на те случаи обмана, - рассказывают в полиции. - Незамедлительно отреагировав, оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области и их коллеги из городского управления полиции пресекли передачу посылки и задержали 22-летнего студента одного из вузов Иркутска, забиравшего сверток.

В посылке, завернутой в постельное белье, было 200 тысяч рублей, ведь бабушки и дедушки готовы отдать все, лишь бы уберечь своих детей, внуков, правнуков. Полицейские смогли убедить студента сотрудничать, он рассказал о проходящих в данный момент других «операциях».

- В течение нескольких часов пресекли еще два похожих факта хищения 700 и 100 тысяч рублей, - говорят в региональном МВД.

Деньги в этот день передавали таксистам пенсионерки в возрасте 84, 88 и 92 лет. Всем им позвонили «родственники».

- Бабушке позвонил внук, она его не узнала, а он списал это на то, что у него разбита губа, рассказал, что он находится в больнице, у него сломаны два ребра и с ним очень серьезно пострадала девушка, - рассказывает родственница одной из пострадавших. – Сказал, что ему нужны деньги. Миллион. Потом передал трубку следователю и тот объяснил, что он сбил девушку, у нее черепно-мозговая травма, повреждена селезенка, и ему грозит срок от 3 до 10 лет. Постоянно нас держали на проводе, на мой телефон позвонили. Мы даже не смогли перезвонить ему (внуку- прим.авт.). Когда я оделась уже выносить деньги, а там участковый стоит. Так оперативно сработали.

Деньги аферисты просили для «улаживания» проблем или на лечение пострадавших. Женщины выносили суммы в «тряпках» ничего не подозревавшим водителям, которые в тот день также оказались в отделениях полиции.

- Вы понимаете, что стали участником криминальной схемы? – спрашивают таксистов на допросе.

-Да, теперь уже понимаю, - говорит водитель. – Я первый день сегодня работал. Первую посылку забрал и тут же меня отвезли в отдел полиции.

Следователи возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Идет розыск остальных участников преступлений. Изъятые деньги после проведения следственных действий будут возвращены пострадавшим.

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