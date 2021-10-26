На обязательной вакцинации настаивают 34% компаний из Иркутской области. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По данным на 26 октября, в Иркутской области врачи поставили еще 434 новых диагнозов COVID -19. В ковидных госпиталях проходит лечение 4621 пациент. Такие цифры стали уже привычными за последние пару недель. К сожалению, выросло и число умерших от болезни. Такая ситуация по всей стране, четвертая волна COVID пошла в атаку. Именно поэтому решено объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, и каникулы в школах. Единственным вариантом, который может остановить инфекцию, врачи называют массовую вакцинацию.

Больше всего вакцины за неделю израсходовано в Иркутске

Почти 11 тысяч жителей Иркутска за эту неделю побывали в центрах вакцинации. Это третья часть от тех, кто прошел иммунизацию в регионе в последние дни. Люди понимают, что ограничения введены не зря, и скоро без куар-кодов их просто не пустят на работу. Во-первых, никто не хочет заразиться, а во-вторых –действует постановление Роспотребнадзора региона об обязательной вакцинации пожилых и тех, кто по роду работы много контактирует с другими людьми.

Кстати, за несколько дней портал по поиску работы HeadHunter провел опрос среди тех, кто ищет работу в регионе.

- 37% опрошенных иркутян подтвердили, что уже привились от Covid-19, 63% еще не сделали этого, - отмечают аналитики. – Чаще всего заявляли о том, что прошли вакцинацию, медики, фармацевты, работники крупных производств и сельского хозяйства, строительства, руководители предприятий и фирм, маркетологи. Чем старше работники, тем активнее они ее поддерживают.

Это понятно. В перечне те категории, что проходили иммунизацию против разных инфекций всегда и организованно, еще с советских времен. На обязательной вакцинации жестко настаивают больше трети работодателей. Больше всего готовых прийти на медицинские пункты «прямо сейчас» среди продавцов.