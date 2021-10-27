Новые зоны для пикника появились на севере острова Ольхон. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Новые пикниковые зоны появились в Прибайкальском национальном парке, на севере острова Ольхон, как раз там, где чаще всего любят отдыхать туристы. На берегу Байкала установили массивные деревянные скамьи со столом и навесом. 4 объекта, которые находятся неподалеку от посёлка Харанцы, в местности Улан-Хушун, близ залива Саса и Нюрнганской губы, уже готовы, еще один появится в первую неделю ноября.

- Маршрут – «Север острова Ольхон», выбран для размещения новых объектов исходя из нескольких показателей, основной из которых – количество посетителей, - рассказали «КП»-Иркутск» в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья». - Места установки определялись согласно нормам природоохранного законодательства, условий сохранения историко-культурного наследия и уже сложившихся точек привала туристов.

Также сотрудники нацпарка обращают внимание посетителей – сбор мусора рядом с пикниковыми точками не предусмотрен. Гости обязаны вывозить отходы с собой. Важно, чтобы мусор был недоступен для животных. Специальные контейнеры расположены на маршруте, а также на территории Островного лесничества в посёлке Хужир.

Туристов просят не разводить костры. Можно пользоваться горелкой, за исключением только время особого противопожарного режима.

В следующем году новые объекты появятся и на других маршрутах Прибайкальского национального парка».

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