En+ расширила сеть электрозаправочных станций в Иркутской области

Фото: Дмитрий Дмитриев

Александр Константинов – один из первых в Иркутске, кто купил электромобиль. Это было в 2017-м. Спустя четыре года владельцев таких авто в регионе более тысячи.

- Тогда возникали сложности, связанные с полным отсутствием зарядной инфраструктуры, - рассказывает Александр. – «Заправить» энергией мой «Лиф» можно было только дома, с помощью обычной бытовой розетки. И второе, отсутствовал сервис по ремонту и облуживанию электрокаров. Сейчас все изменилось.

Александр объединил единомышленников, основал клуб владельцев электромобилей. Говорит, сегодня на рынке есть электрокары как бюджетные от 300 тысяч рублей, так и дорогие – премиум-класса за несколько миллионов рублей. Все больше водителей пересаживаются на эти машины.

- Почему? Я лично решился на покупку, потому что это экономно. Электроэнергия стоит дешевле, чем топливо. Также меня привлекла экологичность – нет никаких выхлопов. И хотелось, не скрою, попробовать «новинку», - делится Александр. – Сейчас это уже не диковинка, да и с зарядными станциями уже все по-другому. Если четыре года назад у меня был случай, когда я «тащил» друга на тросе, потому что ему негде было подпитаться, то сейчас таких моментов не возникает вообще. Появились электрозаправки, на которых можно зарядиться и за 20 минут. И их развитие, и расширение географии присутствия в нашем регионе продиктовано спросом.

Приангарье – лидер в Сибири по количеству электрозаправочных станций и второе по продажам электрокаров в России

En+ Group запустила первую электрозаправочную станцию в Иркутской области в декабре прошлого года. Она расположилась на улице Верхней Набережной, 2 при АЗС «Крайснефть». Спустя почти год – 2О октября, компания открывает уже восьмую (одна из них в Ангарске готовится к вводу). Она находится в микрорайоне «Союз», в непосредственной близи с большим современным жилым комплексом и развязкой Академического моста. Курс на зеленое развитие дал основатель ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и возобновляемой электроэнергии Олег Дерипаска.

- На наших ГЭС производится чистая энергия и логично, что мы двигаемся в сторону одного из основных мировых трендов – это переход на экологичный вид транспорта – электромобили, - сказал на торжественном открытии объекта руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков. - Мы продолжим развивать проект, в 2022-м году планируем открыть еще десять таких станций. Надеемся, что с развитием этой инфраструктуры автолюбители будут активно переходить на электротранспорт и, тем самым, в регионе улучшится экологическая ситуация.

Михаил Хардиков напомнил, что En+ активно инвестирует в программы по снижению вредного влияния на экологию и намерена к 2050 году свести выбросы парникового газа в атмосферу к нулю.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group. Фото: Дмитрий Дмитриев

- В среднесрочной перспективе стоит установка «быстрых» и экологичных заправок на трассах в направлении Усть-Ордынского Бурятского округа, Ольхонского района, Тулуна, Братска, Байкальска, - добавил Михаил Хардиков.

Кроме того, руководитель поблагодарил коллектив за работу и отметил, что сотрудники компании занимаются проектом «под ключ» - от разработки концепции до монтажа.

На торжественном открытии присутствовал и мэр Иркутска Руслан Болотов. Он сказал, что после Приморья наша область занимает второе место в России по продажам электромобилей, отметил пользу электрокаров для улучшения экологии перегруженного машинами Иркутска и добавил - «будем работать над тем, чтобы на электричество переводить в будущем и муниципальный транспорт».

- Все предпосылки к этому есть. Участие частного капитала в открытии подобных объектов – высокая социальная ответственность перед обществом, - заключил Руслан Болотов.

Оплата через приложение, «полный бак» от 10 минут

Первым автомобилем, который зарядился в «Союзе», стала Tesla Model 3. Все выглядело так: водитель вышел из авто и вставил пистолет в бак. Все остальное делается через приложение EV-Time (см. Инструкция «КП»). В «Тесле» аккумулятор был заряжен на 54%, поэтому чтобы довести его мощность до 100% потребовалось всего 11 минут. С обычной розетки он подпитывался бы до максимума в течение восьми часов.

Фото: Дмитрий Дмитриев

- Очень удобно, - делится впечатлениями управляющий автосалоном «Чистая энергия» Сергей Горбачевский. – На станции можно быстро зарядить сразу два автомобиля. Приятно, что развитие электротранспорта активно поддерживается, это является стимулом к переходу на экологически чистый транспорт. Спрос на электрокары есть, и он только растет.

Сергей рассказал, что главная мотивация перехода на электрокары, действительно, экономия. К примеру, на «Теслу» по сельскому тарифу стоимость полного заряда дома составит… 63 рубля на 500 км. На топливо же потребуется около 2500 рублей. Считали эксперты расходы и более бюджетных моделей. При стандартном пробеге в 25 тысяч км требуется 4000 рублей в год на оплату электрического «топлива».

Фото: Дмитрий Дмитриев

ИНСТРУКЦИЯ «КП»

Как заправиться?

1. Скачайте приложение EV-Time, зарегистрируйтесь и пополните баланс с учетом того, что 1 киловатт/час стоит 16 рублей.

2. В приложении откройте карту, найдите актуальную локацию и выберите разъем (способ зарядки, быстрая или полная).

3. Выйдите из машины и вставьте пистолет в бак.

4. Следите в приложении за уровнем заряда. Как только он дойдет до нужной для вас отметки, можно вынимать пистолет. Деньги спишутся автоматически.

Было 15, стало 750 клиентов

- На других станциях En+ есть не только быстрая, но и медленная зарядка, - рассказывает руководитель проекта по созданию зарядной инфраструктуры в Иркутской области Алексей Висящев. – Но большинство потребителей пользуются именно быстрой. Зимой хватает 30-40 минут, чтобы подзарядить автомобиль, летом достаточно 15-20.

- В «Союзе» колонка сделана на подстанции, - добавляет директор по развитию и технологическим присоединениям Иркутской сетевой компании Евгений Вечканов. – Это не ново, это минимизация затрат, как временных, так и денежных. Словом, быстро и надежно. Вообще же , чтобы создать станцию, мы сначала тщательно определяем где ее расположить, смотрим есть ли рядом службы такси, доставки, большие жилые комплексы. Далее изучаем подходит ли она по нормам, достаточны ли мощности присоединения и так далее. Площадки бывают разными – аренда на АЗС, подстанция, локация вблизи сетей и т.д.

По словам начальника управления бизнес- процессами Иркутской сетевой компании Романа Русанова, изучают энергетики и спрос. Когда запускали первую станцию, было всего 15 клиентов, в сентябре зафиксировано 750 уникальных клиентов.

- В планах Байкал, федеральная трасса, братское направление, - предполагается установить 30 станций по всей Иркутской области, - говорит Роман Русанов. – Но уже сейчас мы отмечаем, что регион самый развитый по инфраструктуре для электромобилей в Сибири. На станциях зарядить авто можно быстро, круглосуточно. Мы отмечаем, что электрокары стали активно использовать такси, службы доставки. Это выгодно и экономно и для бизнеса.

ТОЛЬКО ФАКТЫ И ЦИФРЫ

83 машины в среднем заряжаются только на трех электрических АЗС в сутки

750 уникальных клиентов, в декабре 2020 года их было 15 клиентов

300 владельцев электромобилей подпитываются на колонках En+

100 рублей средний чек хозяина бюджетного электрокара

Зарядные станции En+ Group оборудованы разъемами CHADEMO и CCS для быстрой зарядки на мощности 50 кВт и разъемом Type 1 для медленной зарядки на мощности до 7,4 кВт.

Быстрая зарядка – это заполнение 80% емкости аккумулятора за 20 минут.

КСТАТИ

Не садится ли батарея?

Мы спросили у владельца электрокара, насколько хватает жизни аккумулятора.

- Да, батарея электромобиля подвержена деградации, постепенно ее емкость теряется, примерно на 4% в год, - считает Александр Константинов. – Однако я посчитал, что экономлю на топливе и обслуживании около 100 тысяч рублей в год. Так и на новое авто можно накопить.