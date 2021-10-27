«Индекс цен «Слата»: какие продукты дешевле в супермаркете. Фото: ООО "Маяк"

Сколько стоят продукты? Пожалуй, самый насущный вопрос. Каждые три месяца «Слата» анализирует средние цены на минимальный набор из 33 товаров, который также использует при подсчетах Росстат. Как правило, стоимость продуктовой корзины у регионального ритейлера ниже, чем средняя по статистике. В третьем квартале 2021 года разница составила 7,8% в пользу торговой сети.

Так, по данным Иркутскстата, минимальный набор продуктов в столице Приангарья стоит 5299 рублей, в Ангарске - 5138 рублей, в Братске - 5702 рубля. Тем временем, в «Слате» тот же набор товаров обойдется иркутянам в 4921 рубль (92,9% к данным статистики), жителям Ангарска - в 4893 рубля (95,2%), Братска - в 5065 рублей (88,8%).

Ориентируясь на эти подсчеты, семьи могут лучше спланировать свой бюджет. А еще получится проследить, какие тенденции на рынке.

Фото: ООО "Маяк"

Овощи и фрукты дешевели

С июля по сентябрь был разгар сезона свежих фруктов и овощей, поэтому и цены на них снижались. Например, в этот период подешевел «борщевой набор». Заметнее всего упала стоимость моркови - на 65% за квартал, - в сентябре она стоила 31,99 руб/кг. Цена на капусту снизилась на 33%, этот овощ обходился в 26 руб/кг. Картофель подешевел на 50% и стоит сейчас 29,99 руб/кг, а репчатый лук стал доступнее на 25%, его стоимость в первый месяц осени составляла 29,99 руб/кг.

А еще 8% сбавили в цене яблоки: в сентябре покупатели отдавали за кило 99,99 рублей. Все благодаря тому, что с июня торговая сеть перешла на прямые поставки из Узбекистана и Казахстана.

Фото: ООО "Маяк"

Растет спрос на товары первой необходимости

Специалисты торговой сети также отмечают, что в этом году растет спрос на товары первой необходимости и продукцию «первой цены», то есть самой низкой. В «Слате» это собственные торговые марки сети – «РОСТ» и «Простой выбор».

- Идет небольшое снижение покупательской способности, а также рост продаж товаров из соцкорзины. Увеличились продажи гречневой крупы, риса, сахара, подсолнечного масла, яйца, - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

Специалист по закупу торговой сети Анна Невенчанная сообщила, что гречку собственной торговой марки стали покупать на 21% чаще, чем год назад, длиннозерный рис - на 17%, сахар - на 15%, а подсолнечное масло - на 55%.

В социальную продуктовую корзину входит и мясо. В третьем квартале говядина и свинина в среднем по рынку подорожали на четверть. Однако в супермаркетах «Слата» лучшая цена сохранялась на прежнем уровне. Стоимость курицы увеличилась на 5% из-за подорожания кормов и упаковки.

- В поставках куриной продукции мы работаем напрямую с производителями «Саянский бройлер», «Ангарские куры», «Янта», минуя дистрибьюторов, что позволяет нам обеспечивать более привлекательные цены для покупателей и стабильное предложение, - пояснила Яна Абалымова.