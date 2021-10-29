Жителя Братска оштрафовали на 100 тысяч рублей за фото Гитлера на сайте Бессмертного полка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутский областной суд вынес приговор 21-летнему жителю Братска. Его признали виновным в реабилитации нацизма.

В преддверии Дня Победы в 2020 году молодой человек скачал на телефон фотографию Адольфа Гитлера, оформил заявку для ее публикации на сайте «Бессмертный полк России онлайн», подписав, что на портрете запечатлен «Гитлерс Адольф Иванович». Конечно, парень был осведомлен, кем является мужчина на самом деле. Вскоре братчанина задержала полиция. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области, региональной прокуратуры и Иркутского областного суда.

- Приговором Иркутского областного суда молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - рассказали «КП»-Иркутск» в ведомствах.

Также у подсудимого был конфискован телефон марки «Honor 10» как оборудование, с помощью которого он совершил преступление.

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