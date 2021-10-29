Байкал и Гликерия. Какие имена стали самыми редкими в Иркутской области

18,8 тысяч детей родились в Иркутской области за 9 месяцев 2021 года Фото: Татьяна Коркина

За 9 месяцев 2021 года в Иркутской области на свет появилось 18 872 малыша. Традиционно высказывание о том, что «на 10 девчонок по статистике 9 ребят» для нашего региона неактуально: ЗАГС зарегистрировал 10 248 мальчиков и 9 624 девочки. 427 супружеских пар осчастливило рождение двойняшек, шесть семей стали родителями тройняшек. При этом в брак в Приангарье за это время вступили 77 900 пар.

Но самым важным вопросом для любого родителя, находящегося в ожидании аиста, остается имя для будущего малыша. Артем не сдает позиций и остается самым популярным мужским именем не только в Иркутской области, но и в России. К слову, оно образовано от слова «artemes», что в переводе означает «невредимый», «здравый», «безупречного здоровья». Так, за 9 месяцев в регионе стало на 498 Артемов больше.

Также родителям полюбились имена Александр (401) и Михаил (392), они тоже сохраняют свои места в тройке лидеров. А вот Дмитрий и Иван (294) медленно уходят в прошлое и спускаются ближе к концу топа. Их «подвинули» более востребованные Матвей (335), Роман (327) и Максим (319). Все чаще мальчикам дают такие имена, как Тимофей, Кирилл и Лев.

С начала года на свет появились 8 мальчиков с именем Добрыня, по 5 – с именем Трофим, Прохор и Саян, 4 с именем Спартак, по 2 – с именем Архип, Ермак, Елизар и Яромир.

Самыми редкими именами в регионе могут похвастаться: Тихомир, Зареслав, Лавр, Михей, Тарас, Сократ, Велислав, Святогор, Николас, Майкл и Патрик. Одного малыша назвали именем Алмаз, еще одного – Байкал, одного мальчика назвали двойным именем Марк – Юрий.

Что касается прекрасной девочек – родители продолжают отдавать предпочтение «мудрой» Софии, сохраняя ей первую позицию в рейтинге, за 9 месяцев это имя выбрали для 466 малышек. Также на 2 и 3 месте держатся имена Ева (372) и Алиса (317). Набирают все большую популярность Дарья (264) и Валерия (263), чего нельзя сказать о Ксении, покинувшей топ-10, и Марии, которая вовсе перестала быть популярным именем.

Самыми редкими и необычными 2021 году среди женских стали имена: Забава, Гликерия, Бажена, Феня, Лолита, Венера, Иванна, Феодосия. Набирают популярность такие имена, как Пелагея (3), Саяна (5), Ася (6), Паулина (8), Мелания (8) и Аврора (12). Одну девочку назвали именем Эра, ещё одну именем Весна.

Двойными именами назвали 4 девочек: Анна – Есения, Вангелия – Мэрсэдэс, Теона – Эмилия и Тереза – Ферденанда.

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