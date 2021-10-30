На курорт Аршан с 30 октября не пропустят без QR-кода. Но выход есть, рассказываем, что делать. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Начались нерабочие дни. И многие жители Иркутска по традиции решили провести их на Аршане, в Бурятии. Однако это не так просто. В поселке Шулуты на границе с Иркутской областью уже выставлен санитарный пост. Проверяют всех - и тех, кто въезжает в Тункинский район со стороны Слюдянки, и тех, кто выезжает. Об этом сообщает пресс-служба Тунки. С обращением к жителям и гостям района обратился глава Чингис Маншеев.

-Республиканский оперштаб принял решение установить на нашей границе с Иркутской областью в Шулутах санитарно-эпидемиологический пост, - сообщил он. - Пост продолжит работу до 7 ноября. Проверять, также как и раньше, будем всех въезжающих и выезжающих.

Кого пропустят по трассе в Бурятию и обратно в Иркутск?

- На посту в Шулутах при въезде в Тункинский район и выезде из района предъявите мобильной группе свой QR-код (доступен на Госуслугах после вакцинации или лечения) и паспорт либо водительское удостоверение, - объясняет глава Тунки.

Всех прочих ждет протокол об административном нарушении и штраф по суду. Впрочем, есть вариант, как этого избежать и все-таки отправиться на отдых. На посту дежурит бригада из Тункинской ЦРБ, которая может поставить вам вакцину. После этого вы на законных основаниях сможете путешествовать.