Рассказываем, какая погода ждет Иркутск на нерабочей неделе. Данные Гидрометцентра. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

"Небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -2...-4, днем +8...+10" . Прогноз Иркутского гидрометцентра на 31 октября практически в точности повторяет тот, что был дан днем ранее. Сервис Яндекс. Погода отмечает, что ежедневно бьются температурные рекорды. Да и сам Гидрометцентр признает -конец месяца аномально теплый. А, например, 27 октября вообще был отмечен максимум - днем воздух прогрелся почти как летом и такого не было вообще никогда. Надо сказать, что, по предварительным, конечно, расчетам Росгидромета, и первая часть нерабочих дней начала ноября для иркутян будет подарком.

Судите сами. Первого ноября, в понедельник, ждут +9 и солнце, - это данные Гидрометцентра России. - Второго ноября, во вторник, уже немного прохладнее +7. Дальше, правда, погодка закономерно испортится.

-Очередной атлантический циклон перемещается по северу Сибири и заметает снегом Ямал и Таймыр. По мере того, как циклон будет передвигаться все дальше на восток, в Сибирь в начале ноября, а на Урал днем раньше распространится холод из Арктики, - объясняют в Гидрометцентре страны.

Уже первого ноября сильно похолодает в Западной Сибири, накроет центр Красноярского края. в Иркутскую область непогода доберется позже.

Так, в середине следующей недели, 3 ноября - холодный дождь и всего +3 днем. Несложно догадаться - город проходит холодный фронт, и уже четвертого - на самом деле холодно: -6 днем и -11 ночью и снег. Растает он далеко не сразу, потому что, пятница, 5 ноября, обещает быть ясной и морозной - те же -6 днем, но уже полновесные практически зимние - 16 ночью.

Это - более -менее точный прогноз, потому что охватывает ближайшие дни. Однако, если судить по данным Гисметео ( Центр прогнозов погоды Фобос) конец следующей недели ( и выходных) будет еще достаточно теплым. Ну как теплым? Днем +1...+4, ночью около -3.