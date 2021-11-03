«Ангарский» мясокомбинат: покупателям полюбилась охлажденная говядина и готовые вторые блюда . Фото: архив компании

Местным товарам всегда самое высокое доверие. Чувствуя ответственность перед земляками, производитель ни за что не нарушит баланс цены и качества. А чтобы убедиться в этом, «Комсомольская правда» при экспертной поддержке центра стандартизации и метрологии Росстандарта в Иркутской области запустила спецпроект: мы рассказываем о крупных производителях Приангарья, читатели выбирают самые любимые товары этих брендов, а специалисты проверяют их качество.

Следующий наш участник - АО «Мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский».

Смотреть видеосюжет Видео из Хадахана

Как производится охлажденная говядина

«Ангарский» мясокомбинат работает с 1964 года. И все это время следует принципу - выпускать продукцию, отличную от других. Специалисты постоянно ищут новые идеи и рецепты по всему миру. Большая часть ассортимента - это уникальная разработка технологов мясокомбината (!), которые в курсе всех тенденций в отрасли.

Внедрить производство охлажденной говядины удалось благодаря кооперации с местным сельхозпредприятием «Приморский». Фото: архив компании

Так, одна из последних популярных новинок - охлажденная говядина и готовые блюда из нее. Внедрить ее удалось благодаря кооперации с местным сельхозпредприятием «Приморский», где специально для мясокомбината выращивают бычков мясной породы «Герефорд». С самого рождения ранней весной и до поздней осени телята пасутся вместе с коровами на вольных пастбищах. Затем в рацион питания подросших бычков включают сбалансированный питательный белково-травяной корм. За счет этого они быстро наращивают мышечную массу без антибиотиков и стероидов. Мясо при таком откорме содержит витамины Е, РР, В и другие, а также макро- и микроэлементы, аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты.

В «Приморском» специально для Мясоперерабатывающего комбината «Ангарский» выращивают бычков мясной породы «Герефорд». Фото: архив компании

В Ангарск полутуши поступают охлажденными и еще 10 дней созревают при определенной температуре в специальном помещении. Созревание - это процесс, при котором мясо как раз и приобретает те потребительские свойства, которые так ценятся в говядине: насыщенный вкус и аромат, мягкость, сочность, способность легче перевариваться и усваиваться организмом. Созревшее мясо лучше отдает свою энергетическую ценность, при этом сохраняет мясной сок внутри при тепловой обработке. Именно поэтому такое мясо подходит для приготовления стейков и жарки на костре.

Следующий этап - разделка. Согласно стандартам качества, мясо не рубится, как на рынке, а аккуратно разбирается по мышцам, чтобы сохранить волокна и исключить попадание мелких осколков костей.

- Продукция получила высокую оценку профессиональных шеф-поваров из известных ресторанов Иркутска, - рассказали на «Ангарском» мясокомбинате. - На каждой упаковке говядины красуется фирменный знак качества - «Продукты Приангарья».

Готовые вторые блюда

А недавно на мясокомбинате запустили линейку блюд из говядины, приготовленных по технологии «су-вид».

В чем ее особенность? Говядина (с гарниром или без) варится в собственном соку в вакуумных пакетах от трех до 72 часов при температуре пастеризации - от 65 до 80 градусов. Этому способу ангарских специалистов обучали технологи из Москвы и Австрии. Благодаря такому методу приготовления мясо сохраняет свои вкус, аромат и пользу.

Кроме того, Ангарский мясокомбинат производит готовую продукцию из печени, курицы и свинины, а еще супы на мясном бульоне. Эти блюда также отмечены знаком качества «Продукты Приангарья».Блюда упакованы в стильные и экологичные ланч-боксы. Внутри - вакуумный пакет. Нужно вскрыть его ножом, переложить порцию на тарелку или в ланч-бокс и разогреть 2 - 3 минуты в микроволновой печи, добавив при желании гарнир. Быстро и удобно! А благодаря современной упаковке блюда могут храниться в холодильнике до 25 суток.

Фото: архив компании

Топ-4 секрета успешного производства:

1. Постоянная модернизация

Современное технологическое оборудование, новый цех полуфабрикатов - благодаря этому качество продукции отвечает требованиям высших европейских стандартов. Награды на конкурсах и выставках тому подтверждение.

2. Качество и безопасность

Качество каждого ингредиента и готовой продукции проверяют в собственной аттестованной лаборатории. На предприятии действует сертифицированная система «НАССР» (ХАССП). Не зря «Ангарский» мясокомбинат поставляет продукцию в детсады, школы, летние лагеря и другие учреждения.

3. Диалог с покупателями

Собственная служба контроля вкуса отслеживает все отзывы покупателей и стремится учитывать их пожелания.

География поставок продукции: Иркутская область, Забайкальский край, республики Бурятия и Саха (Якутия).

4. Профессиональный коллектив

На предприятии трудится больше 300 человек, почти 80% из них имеют стаж больше трех лет.

Фото: архив компании

Какие продукты участвуют в спецпроекте

«Ангарский» мясокомбинат представляет три отличных варианта на обед или ужин для всей семьи. Говядина с соусом и гарниром - сытно, вкусно и полезно! Все эти блюда приготовлены по технологии «су-вид». Готовить их просто: нужно всего лишь разогреть, сняв упаковку.

.

1. Жаркое из говядины в соусе

Состав: говядина, репчатый лук, морковь, паприка, вода, соус (крахмал, сахар, соль, экстракты яблока и гибискуса, карамель, специи, лимонная кислота). Ничего лишнего!

Фото: архив компании

2. Печень по-Строгановски с гарниром в соусе

А это для тех, кто любит разнообразить меню.

Состав: говяжья печень, нарезанная соломкой, гречка, вода, репчатый лук, сушеная морковь и соус (крахмал, молочный жир, подсолнечное масло, сахар, соль, молочный белок, сухой яичный желток, лимонная кислота, концентрат красной свеклы).

Фото: архив компании

3. Фрикадельки говяжьи с гречкой

Такое блюдо точно понравится и детям, и взрослым!

Состав: говяжьи фрикадельки (говядина, свежий лук, соль), вода, гречка, соус (крахмал, растительное масло, соль, ароматизатор, сахар).

Вместе с экспертами центров стандартизации и метрологии Росстандарта в Иркутской области мы проверим эти продукты Ангарского мясокомбината и убедимся в их качестве.

Фото: архив компании

Мясоперерабатывающий комбинат "Ангарский"