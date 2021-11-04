«Белореченское» обеспечивает яйцами и молоком всю Иркутскую область. Фото: архив компании

Местным товарам - всегда самое высокое доверие. Чувствуя ответственность перед земляками, производитель ни за что не нарушит баланс цены и качества. А чтобы вновь убедиться в этом, «Комсомольская правда» при экспертной поддержке центров стандартизации и метрологии Росстандарта в Иркутской области запустила спецпроект: мы рассказываем о крупных производителях Приангарья, читатели выбирают самые любимые товары этих брендов, а специалисты проверяют их качество.

Итак, еще один наш участник - СХАО «Белореченское», лидер сельскохозяйственной отрасли Иркутской области. На его долю приходится 35% продукции, изготовленной сельхозпредприятиями региона.

Как устроено производство

Это предприятие с 47-летней историей. Его бессменный руководитель - Гавриил Франтенко. Ему удалось развить производство, начав с одного корпуса птицефабрики в Усольском районе. Теперь же «Белореченское» - это огромное предприятие, которое производит куриные яйца, молочную продукцию, мясо и полуфабрикаты, свежие овощи, хлеб.

Причем производство полного цикла, то есть здесь продукты изготавливаются, перерабатываются и затем продаются в фирменных торговых точках. Девиз – «Чистые, свежие и полезные продукты!». И объемы впечатляют.

Так, на молочной ферме надои составляют до 160 тонн в сутки! Неудивительно, что каждая третья кружка молока от местных производителей на столе местных жителей - из «Белореченского».

- В чем залог вкуса и пользы? Больше 94% наших коров - продуктивной голштинской породы, завезенной из Европы, - рассказывают сотрудники предприятия. - Тщательно составляем рацион питания буренок, используем хороший корм, который изготавливаем сами.

На молокозаводе сначала проверяют продукт на качество и безопасность по ГОСТу, затем дважды пастеризуют - вот гарантия того, что на прилавки попадает абсолютно чистый продукт. За счет современной упаковки молоко довольно долго не киснет, хотя и полностью натуральное, без добавок. Здесь же изготавливают другие молочные продукты - всего около 80 наименований. В этом году, кстати, открылся новый цех.

Еще один важный продукт - яйца. Их на птицефабрике производят 653 миллиона в год! И вновь те же секреты успешного производства: особая порода кур-несушек, завезенных из Голландии, плюс качественная кормовая база.

Фото: архив компании

Пшено, ячмень, овес - все это выращивается в хозяйствах, входящих в «Белореченское».

А в ОПХ «Хайта» высаживают овощи - картошку, морковь, капусту, лук, которые затем идут на продажу в магазины, а еще в школы и детсады. Кроме того, на экспериментальных полях помогают прижиться непривычным для Сибири культурам - льну и рапсу.

Свежая продукция каждое утро отправляется в фирменные магазины по всей Иркутской области, а также в другие регионы Сибири и Дальнего Востока. Покупатели ее ценят и любят за вкус, качество и доступность.

Планы на этот год внушительные: получить 53 тысячи тонн молока - это 40% областного производства сельхозпредприятий Иркутской области, собрать 110 - 120 тысяч тонн пшеницы на корм и на хлеб, а еще сделать так, чтобы другие хозяйства смогли приобретать племенной скот, разведенный «Белореченским». И все задуманное, несомненно, осуществится.

- Люди - наше главное богатство! - добавляют на предприятии. - В нашем коллективе успешно трудится 3450 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Объемы производства за 2021 год:

653 млн куриных яиц (653 млн яиц на курицу-несушку = 1680 вагонам)

54 тыс. тонн молока (восемь тонн пришлось на одну корову, что равно весу вертолета МИ-8АМТ = 2160 цистернам)

3,7 тыс. тонн мяса

17 тыс. тонн овощей и картофеля

65 тыс. гектаров посевных площадей

110 тыс. тонн - валовой сбор зерна (= 1833 вагонам)

34 ц/га - урожайность зерновых

25 тыс. тонн семян рапса (= 555 вагонам)

150 тыс. тонн зеленой массы вывезено с полей (= 4170 вагонам)

187 км - длина состава всей продукции, произведенной в этом году - как от поселка Белореченского до города Зимы.

Продукты, которые участвуют в спецпроекте

1. Куриные яйца «Особые» 1-й категории, обогащенные селеном

Очень важно сбалансированно питаться, особенно в Сибири. Ценные вещества наш организм может каждый день получать из функциональных продуктов. Например, все мы любим яйца на завтрак, а в «Белореченском» их обогащают ценным микроэлементом - селеном, который помогает укрепить иммунитет и стимулирует репродуктивную функцию. Купить куриные яйца «Особые» можно в любом магазине, они доступны каждому.

2. «Краковская охлажденная» - полукопченая колбаса категории Б

Краковская колбаса - лакомство родом из детства. Изготавливается по ГОСТу с сохранением советских традиций качества. В составе - правильно переработанная говядина собственного производства и полужирная свинина с добавлением нежной грудинки. Стоит отрезать ломтик - и вы почувствуете аппетитный аромат специй и увидите кусочки мяса. Устоять невозможно!

Колбаса упакована в натуральную оболочку (свиные черева) и обработана чистейшим дымом на смеси щепы определенных пород древесины.

3. Творог «Домашенька», 9% жирности

Творог - незаменимый источник кальция, не зря его назначают даже в лечебных диетах. Полезен и детям, и взрослым. И вкус отменный!

4. Замороженные сырники из творога «Домашенька»

Нежные сырники из творога соберут за столом всю семью. Готовить их быстро и просто, одно удовольствие: не размораживая, на слабом огне нужно обжарить с двух сторон до золотистой корочки, а затем подать со сметаной.

Вместе с экспертами центров стандартизации и метрологии Росстандарта в Иркутской области мы проверим эти продукты СХАО «Белореченское» и убедимся в их качестве.