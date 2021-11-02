«Ангарскцемент» в этом году выпустил продукции на 24% больше, чем в прошлом. Фото: предоставлены пресс-службой АО «Ангарскцемент»

Цемент - это индикатор строительной сферы. Если на него есть спрос, значит, новые здания и производства возводятся активно. В этом году в Иркутской области потребность в цементе выросла аж на 30%! Стройки в нашем регионе, а также в Бурятии и Забайкалье обеспечивает продукцией Ангарский цементно-горный комбинат. На предприятии подвели итоги строительного сезона-2021.

- Считаю, что отработали весьма успешно: с января по сентябрь комбинат выпустил 615 тысяч тонн продукции - это на 24% больше, чем за девять месяцев прошлого года, - отметил управляющий директор АО «Ангарскцемент» Владимир Афанасин. - По итогам года планируем выпустить 728 тысяч тонн. Высокий спрос на цемент связан с развитием промышленности, и нам удается полностью ему соответствовать.

Эксперты прогнозируют, что нынче потребление цемента в Приангарье побьет рекорд за последние 18 лет. Все потому, что у нас реализуются крупные инвестпроекты, такие как создание Иркутского завода полимеров вблизи Усть-Кута. Также «Ангарскцемент» поставляет продукцию для строительства Удоканского горно-металлургического комбината, зернохранилища на границе с Китаем, технологических линий на предприятиях группы «Илим» в Братске и Усть-Илимске. В Бурятии и Забайкальском крае материал необходим для строительства и ремонта мостов, дорог, школ, а также возведения горно-обогатительного комбината «Озерный».

Фото: предоставлены пресс-службой АО «Ангарскцемент»

Чтобы отвечать высокому спросу и выпускать все более качественную продукцию, предприятие постоянно модернизируют. Так, в 2021 году проведено техническое перевооружение трансформаторной подстанции № 3, что повысило уровень энергетической безопасности. Продолжается реконструкция одного из цехов, а в 2022-м планируется строительство отделения сушки золы, благодаря которому стоимость цемента может снизиться. Не менее важно вовремя ремонтировать оборудование и закупать новую технику, а также автоматизировать процессы. Все это успешно делается.

- Особое внимание уделяем экологии, - подчеркнул Владимир Афанасин. - За счет того, что оборудование регулярно обновляется, снижается количество выбросов в окружающую среду. Это подтверждено экспертами и госорганами.

- А еще АО «Ангарскцемент» помогает находить на рынке в Иркутской области некачественную продукцию. Нынче специалисты проверили 155 точек и в двух нашли продукцию с признаками фальсификата.

- Это цемент с примесями в пропорциях, не соответствующих стандартам, - пояснила директор по связям с общественностью АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент» Дарья Мартынкина. - Это опасно для жизни и здоровья граждан: если такой материал попадет в конструкцию, то она не будет прочной и может разрушиться, поэтому так важно приобретать цемент добросовестных производителей.

Фото: предоставлены пресс-службой АО «Ангарскцемент»

СПРАВКА «КП»

Ангарский цементно-горный комбинат работает с 1957 года. Мощность предприятия - 1,3 млн тонн продукции в год. Основные марки - ЦЕМ Ι 42,5Н, ЦЕМ ΙΙ /А-Г 32,5Б и ПЦ 500-Д0-Н, также могут выпускать специальные виды цемента, например, дорожный. Сырьевая база - карьер «Перевал» в Слюдянке.

ВАЖНО

Качество продукции на каждом этапе производства контролирует заводская лаборатория, в этом году успешно прошедшая проверку ФБУ «Иркутский ЦСМ».

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