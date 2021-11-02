«Это не русское слово!»: сибиряки без QR-кодов штурмом взяли ТЦ в Улан-Удэ

Покупатели без QR-кодов взяли штурмом ТЦ в Улан-Удэ. Фото: соцсети

Если всемирная история помнит случаи взятия штурмом городов и крепостей, то в Улан-Удэ в минувшие выходные писались ее новые страницы – там сибиряки без QR-кодов штурмом взяли … торговый центр.

- Это не русское слово! – кричали они во время «осады». – Я русскоговорящая, что это такое-то. Вы что!

- Правильно-правильно, женщина! - вторили те, кому уже удалось прорваться за покупками. – Это ваше право!

Под натиском разъяренной толпы охранники ТЦ сдались. В появившуюся «брешь» в обороне тут же начали просачиваться желающие попасть на шопинг. Видео "схватки" попало в соцсети. Кстати, после произошедшей конфликтной ситуации полиция уже начала свою проверку.

- О конфликте у одного из торговых центров на территории города Улан-Удэ нам известно, - рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Республике Бурятия. – На место выезжал наш сотрудник, сейчас проводится проверка, в рамках которой пройдут все необходимые мероприятия, после будет дана правовая оценка случившемуся.

Напомним, что в Бурятии, также, как и в Иркутской области, с 30 октября попасть в заведения общественного питания или торговые центры можно при помощи паспорта и QR-кода, подтверждающего что посетитель прошел курс вакцинации от коронавируса, или документа о том, что COVID-19 предъявителем был побежден менее полугода назад. Причина таких нововведений понятна – рост числа заболеваний новой коронавирусной инфекцией.

Читайте также:

На курорт Аршан с 30 октября не пропустят без QR-кода. Но выход есть, рассказываем, что делать (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08