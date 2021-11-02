254 мастер-класса провела школа «Область искусства» в городах и поселках Иркутской области

Мероприятия, проведенные выездной школой искусства "Область искусства" посетили больше 12 тысяч человек.

В шести городах и десяти поселках Приангарья смогла побывать за год выездная школа искусства «Область искусства». Там художники, преподаватели, коучи смогли провести, в общей сложности, 254 мастер-класса, 10 лекций, 14 экскурсий, 8 выставок и 9 благотворительных акций, во время которых были подарены книги по искусству, картины или материалы для творчества.

- Мы собрали команду из профессиональных художников, искусствоведов, флористов, тренеров, чтобы отправится в сельский тур, охватив те населенные пункты, которые находятся далеко от районных центров и учреждений культуры, - делятся организаторы. – В программу вошли мастер-классы по скульптурной живописи, живописи на воде, пастели, акварели, живописи на тканях, росписи камней и дерева, глиняным изделиям, декупажу, скрапбукингу, деревянным ключницам, изготовлению мыла, свечей своими руками, флористике.

«Область искусства» - это проект, поддержанный Фондом президентских грантов. Он был создан в Приангарье «Некоммерческим партнерством по содействию развития искусства Дианы Салацкой» для того, чтобы жители отдаленных районов смогли узнать больше об искусстве, научились сами творить и даже возможно обрели новый смысл жизни, ведь в рамках выездных встреч проходили не только мастер-классы, но еще и тренинги. Специалисты обучали сибиряков бизнес-продвижению в соцсетях. Благодаря этому творческие люди понимали, что их увлечения могут быть не только хобби, но и способом заработка. Ведь современные технологии позволяют продвигать свой талант из любого уголка страны.

Чтобы поделиться своим опытом участникам выездной школы пришлось проехать и проплыть почти восемь тысяч километров. И их ждали – на мастер-класс пришли больше 3600 человек, а выставки посетили больше 8300 сибиряков.

В мастер-классах участвовали и взрослые и дети

КОНКРЕТНО

Где прошли мастер-классы от выездной школы искусства «Область искусства»:

- п. Анга, п. Качуг, п. Куйтун (выставка), п. Жигалово, п. Белореченский, п. Байкал (порт), п. Аршан, п. Еланцы, п. Хужир

Где открывались передвижные выставки:

- Ангарск, Братск, Саянск, Куйтун, Свирск, Жигалово, Еланцы, Хужир.

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