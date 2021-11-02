В Гидрометцентре назвали день, когда мороз накроет Иркутск. Фото: Влад КОМЯКОВ

Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, во второй половине дня небольшой мокрый снег и снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью -2..-4, днем +1,+3. Прогноз Иркутского гидрометцентра на 3 ноября не содержит ничего удивительного. На самом деле это последний относительно благоприятный день перед серьезными морозами, которые уже властвуют в Западной Сибири - в Новосибирске около - 20! В Красноярск и Братск холод придет утром 3 ноября.

- Циклон будет испытывать непогодой центральные и южные районы Красноярского края, а также горную Хакасию, где 2 и 3 ноября ожидается сильный и очень сильный снег, сильный гололед, метель и ветер до 24 м/с. Ночная температура -15…-20, местами -23…-28, - это прогноз гидрометцентра России. Неутешительный, прямо скажем.

Чтобы добраться из Красноярска до Иркутска, циклону потребуются сутки.

- Постепенно дневная температура понизится до отрицательных значений, - сообщает Гидрометцентр России. - А 4 ноября температура ночью -13, днем -7, снег.

Конечно, 20-градусный мороз ночью на 5 ноября тоже возможен, но не в самом городе, в пригороде. И долго холода не простоят - до Иркутска холодный фронт доберется уже порядком ослабевшим. В пятницу, 5 ноября, еще морозно, хотя и весьма относительно: -5 днем и около -15 ночью.

А потом с севера ( и это хорошо видно на прогнозных картах) начнет прорываться другой циклон - теплый, атлантический. Первым в этот раз холод отступит от Красноярска и Братска. Но и в Иркутске к воскресенью, 7 ноября, ожидается уже около нуля.