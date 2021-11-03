Ограничения в связи с коронавирусом в Иркутске: антиковидные меры усиливаются, полный список. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ограничения в связи с коронавирусом в Иркутске усиливаются. Соответствующие изменения в Указ 279-уг в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в регионе внес губернатор Игорь Кобзев. Ужесточение мер коснулось непривитых жителей Приангарья старше 60 лет - для них введен режим самоизоляции и всех остальных - относительно правил посещения большинства общественных мест. включая непродовольственные магазины. Потребуются QR-коды.

Ограничения в связи с коронавирусом в Иркутске: с 3 ноября самоизоляция для пожилых

Серьезные ограничения в связи с коронавирусом в Иркутске коснутся пожилых, которые еще не прошли вакцинацию. Для тех, кто относится к категории 60+, введен режим самоизоляции с с 3 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года.

- В этот период они вправе передвигаться по территории Иркутской области с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра (за исключением проезда в транспорте) и с обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и покидать жилье в следующий целях: чтобы пройти к месту торговли продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости, а также - вынести отходы, выгулять домашних животных,. В списке также - обращения в пункты вакцинации и за экстренной медицинской помощью, участия в похоронах.

Перечень, как видим, очень невелик. Работа в него не входит. Более того. Согласно указу, всех непривитых работников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, работодатели обязаны на четыре недели отправить на удаленку. Этого времени должно хватить для того, чтобы пройти вакцинацию.

– Обстановка с коронавирусной инфекцией стремительно ухудшается, - пояснил это решение глава Иркутской области. - Госпитализировано более пяти тысяч человек, одиннадцать тысяч находится на амбулаторном лечении, растет смертность. Коечный фонд региона работает на пределе. Положение близко к критическому. И очевидно, что до стабилизации ситуации еще очень далеко. Врачи отмечают: коронавирус становится агрессивнее. В тяжелейших формах болеет и молодежь, и дети. По-прежнему в высокой зоне риска старшее поколение и люди с хроническими заболеваниями. До 90% погибших от ковида - это граждане старше 60 лет. Именно поэтому вводим новые ограничения. Сейчас они жизненно необходимы для всех нас, для врачей и всей системы здравоохранения региона.

Ограничения в связи с коронавирусом в Иркутске: с 8 ноября требуется QR-код в общественных местах

Дополнительные ограничения в связи с коронавирусом в Иркутске и регионе вводятся с 8 ноября и касаются они всех, кто находится на ее территории. Перечень мест, где требуется QR-код, выросло. Почти везде. Где?

При посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, зоопарков и всех организаций, которые относятся к сфере развлечений и отдыха; фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов и саун, а также магазинов, торгующих непродовольственными товарами, с 8 ноября требуется паспорт или его копия и QR-код - либо подтверждающий вакцинацию, либо то, что человек переболел ковидом менее 6 месяцев назад. Те, кто имеет медотвод от вакцинации, обязаны предъявить соответствующий документ. Еще один вариант - предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа.

Ограничения в связи с коронавирусом в Иркутске ужесточены для того, чтобы справиться с пандемией.