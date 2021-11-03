Почему собственные бренды продуктов ТС «Слата» и «ХлебСоль» стоят дешевле. Фото: ООО "Маяк"

Экономить хотят все, и такую возможность дают жителям Иркутской области «Слата» и «ХлебСоль». На полках магазинов представлено больше 30 собственных брендов, такие как «Простой выбор», РОСТ, «Птичка» и другие. Торговые сети владеют этими марками, то есть напрямую взаимодействуют с производителями продуктов, обеспечивают их бесперебойную поставку и наиболее привлекательную для покупателей цену.

Так, в супермаркетах «Слата» в ассортименте свыше 750 товаров собственной торговой марки, в «ХлебСоль» - 400. Доля их продаж в товарообороте - 7,5 % и 15% соответственно.

Фото: ООО "Маяк"

- Мы отмечаем все больший интерес покупателей к товарам в сегменте «эконом» и «средний» среди СТМ. Если учитывать затяжной период пандемии и ее влияние на экономические процессы и платежеспособность, то в ближайшие годы можно ожидать еще больший рост их продаж, - сказала руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

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- Лояльность покупателей к данному ассортименту увеличивается, - прокомментировала руководитель направления СТМ в торговых сетях «Слата» и «ХлебСоль» Анна Невенчанная. - С 2020 года, с приходом пандемии, покупательские предпочтения значительно изменились. В основном растет интерес к категориям товаров повседневного спроса - это консервы, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалея.

Кстати, собственные торговые марки уже набирали большую популярность во время кризиса в 2015 году. Специалисты NielsenIQ отмечают, что сейчас наступила вторая волна их развития. А какие основные тенденции можно отметить?

- Например, в сегменте «ЗОЖ» спрос на собственные торговые марки увеличивается в таких категориях, как продукты на растительной основе (+108%), злаковые батончики (+104%), ложковые йогурты с мюсли, злаками и суперфудом (+74%), каши со злаками и суперфудом (+74%), - перечислила руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока исследовательской компании NielsenIQ Мария Гаранина. - Если говорить о сегменте «домашнего потребления», то в нем рост демонстрируют следующие категории: оливки, замороженные фрукты и овощи, сырое мясо, охлажденные морепродукты, макаронные изделия, горчица, растительное масло.

Кроме того, покупатели все чаще обращают внимание на «удобную цену», выбирая социальные товары, - крупы, муку, макаронные, хлебобулочные изделия, растительное масло, яйца.

Как пояснили специалисты торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль», снизить цену продукции собственных брендов удается благодаря нескольким факторам. Во-первых, производители выпускают товары большими партиями под заказ ритейлера. Во-вторых, исключается взаимодействие с поставщиками. В-третьих, не нужно вкладываться в маркетинг, рекламу, сопровождение запуска нового продукта и мерчандайзинг.

На 2022 год в «Слате» запланировали оптимизировать и провести ребрендинг имеющихся торговых марок, а также запустить новые в среднем сегменте. Ассортимент товаров собственных брендов будет расширяться во всех категориях сетей - кондитерка, бакалея, консервация и так далее.