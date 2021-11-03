Новый дилерский центр Ростсельмаш открыли в Иркутске. Фото: архив компании

Трактор и зерноуборочный комбайн - мощные, красивые, современные! - стоят у здания нового центра по продаже и обслуживанию сельхозтехники в Иркутске. Именно такие машины трудятся в полях нашей области. Изготавливает их компания Ростсельмаш, один из крупнейших производителей агромашин. А поставляет эту сельхозтехнику к нам вот уже 14 лет Облагроснаб.

Поздравить предприятие с открытием дилерского центра приехали

представители власти, компании Ростсельмаш и руководители известных в Приангарье агропредприятий. По традиции вместе осыпали трактор и комбайн зерном и торжественно перерезали красную ленту.

- Открытие такого серьезного подразделения - толчок в развитии агропромышленного комплекса региона, - уверен министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. - В этом году Облагроснаб отмечает 20-летний юбилей. За это время удалось создать предприятие, которое оказывает целый спектр услуг для местных сельхозтоваропроизводителей. Это, в первую очередь, дилерство Ростсельмаш: именно Облагроснаб поставил более половины комбайнов, которые сейчас работают в регионе! Не менее важное направление - своевременный ремонт и сервисное обслуживание агротехники: выездные бригады в полевых условиях в короткие сроки устраняют неполадки, чтобы не допустить простоя.

Открытие такого серьезного подразделения - толчок в развитии агропромышленного комплекса региона, - уверен министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. Фото: архив компании

Предприятие расположилось в двух точках Приангарья. В поселке Тайтурка Усольского района находится сервисный центр Облагроснаб по ремонту, обслуживанию, предпродажной подготовке и хранению техники, а также большой склад запчастей. Ну а в Иркутске теперь появился полноценный центр, где удобно принимать сельхозтоваропроизводителей и партнеров, вести с ними переговоры.

-Ростсельмаш стремительно расширяет линейку сельхозтехники, и это было бы невозможно без современных представительских центров в регионах. Облагроснаб - один из наших лучших дилеров в стране, - подчеркнул Роман Статияди, директор департамента продаж Ростсельмаш по РФ (Восток). - За последние пять лет благодаря этому предприятию мы поставили в Приангарье 520 комбайнов и тракторов, а также дополнительное оборудование. Считаю, что открытие нового центра в Иркутске станет еще одним шагом на пути к развитию и укреплению нашего взаимодействия.

Роман Статияди, директор департамента продаж Ростсельмаш по РФ (Восток). Фото: архив компании

В Облагроснабе гордятся сотрудничеством с Ростсельмаш, который является одним из крупнейших мировых производителей агротехники.

- Техника Ростсельмаш, которую мы предлагаем покупателю, качественная, хорошая, - отмечает генеральный директор Облагроснаб Валерий Попов (уж он в этом толк знает - всю жизнь посвятил сельскому хозяйству). - Наша цель - не только поставлять в Приангарье тракторы, комбайны и другую технику, но и полностью ее обслуживать и ремонтировать. Для этого мы сами каждый год обучаем инженеров и механизаторов. Сейчас в регионе работает шесть выездных бригад, в планах - создать еще две, чтобы прибывать на вызовы максимально оперативно. Стремимся к тому, что наши сельхозпроизводители могли думать только об урожае, а технику мы полностью берем на себя!

Валерий Попов, генеральный директор Облагроснаб. Фото: архив компании

Фермеры, к слову, уже по достоинству оценили комфорт нового дилерского центра.

- Очень удобно, что в Иркутске появился такой современный офис Облагроснаб, куда мы можем прийти, выбрать и приобрести технику и запчасти, договориться об обслуживании, - отметил глава крестьянско-фермерского хозяйства Аларского района Александр Ефименко. - С этим предприятием мы сотрудничаем уже много лет, качеством сельхозтехники и ее обслуживанием довольны!