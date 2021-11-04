Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 ноября: рассказываем о ситуации.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 ноября опубликована оперштабом. В красной зоне - 8 городов и районов. Больше всего заболевших и выше риск подхватить инфекцию - в областном центре. Если всего в Приангарье с начала пандемии заразились 124 226 человек, то в областном центре - 42090. При этом число больных здесь растет очень высокими темпами - только за минувшие сутки добавился еще 171 случай. Второе место, и по тому, насколько много жителей заражается в сутки у Братска. За прошедший день с симптомами ковида свалились 83 жителя северной столицы региона. На третьей позиции по ежесуточному приросту Ангарск: + 41, а на четвертом - Иркутский район: +38.

Но если посмотреть общее количество заболевших с апреля 2020 года, когда в Иркутской области началась пандемия, то все, кроме Иркутска, меняются местами. За полтора года больше заболевших в Ангарске - 10 970, в тройке также Иркутский район - 8345. Следом идут Братск с быстро растущим числом заразившихся - 7593 и Усть-Илимск - 7178.

Также в "красном поясе" Усть-Кутский район - 4870 случаев, согласно карте распространения коронавируса на 4 ноября, Эхирит- Булагатский район - 2212 заболевших. Замыкает список золотодобывающее Бодайбо - 1878 диагнозов с начала пандемии, прирост небольшой.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 ноября: где все благополучно

В зеленой, благополучной, зоне - тоже несколько районов области. Это, в первую очередь, Зиминский район - 142 заразившихся и Катангский район - 159. Немного больных ( и это число не растет ) в дальних поселках Мамско-Чуйского района - 300, примерно столько же и в Балаганске. Благополучную пятерку замыкает Тулунский район -416 случаев за все время.

Меньше тысячи случаев с начала пандемии коронавируса, согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области на 4 ноября, зафиксировано также в Качугском, Усть-Илимском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Усть-Удинском и Боханском районах области.

Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 ноября 2021 года.