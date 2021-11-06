Гидрометцентр предупредил об аномальном потеплении в Иркутске. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Иркутске зима. На улицах снег. Морозно и горожане переоделись в пуховики и теплые шапки. Но, как оказалось, осенний гардероб убирать пока рано. Наступающая рабочая неделя будет радовать почти сентябрьской погодой. Правда, насчет радовать неточно - ручьи, снежная каша под ногами, а по вечерам гололед гарантированы. О резкой перемене погоды предупреждает Гидрометцентр России.

-На юге Сибири аномально тепло, - говорит синоптик Гидрометцентра страны Михаил Милославский. - В ближайшие дни рост температуры, особенно 7-8 сентября, не по сезону. И такая погода простоит до середины следующей недели.

Это, надо сказать, минимум. По расчетам Гидрометцентра России, плюсовые температуры в городе ожидаются и в пятницу, 12 ноября. Дальше более-менее точно предсказать погоду и определить, куда уйдет надвигающийся с севера поток тепла, сложно.

Если конкретно, то уже в воскресенье, 7 ноября, днем ожидается до +2, и это только начало. Рабочая неделя начнется с серьезного потепления: +4 днем и всего -4 - ночью. Дальше - еще интереснее, будем бить погодные рекорды - всю неделю, включая пятницу, 12 ноября, на градусниках в областном центре ожидается +5...+7, а ночью от -3 до -6.

Как бы мы ни радовались почти сентябрьской погодке, с ним все не так просто. Во-первых, на резкую перемену температуры реагируют метеочувствительные люди, у которых проблемы с давлением. Во-вторых, неизбежно увеличение числа ДТП на гололеде, и автомобилистам надо принять это во внимание. И, в-третьих, зима все равно свое возьмет.