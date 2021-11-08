Синоптики рассказали, когда в Иркутск вернутся морозы

Синоптики рассказали, когда в Иркутск придут первые морозы Фото: Валерий ШАХОВ

С наступлением ноября иркутяне только и успевают, что менять осенний гардероб на зимний, и обратно. Погода настолько переменчивая и капризная, что едва ли не через каждые 2-3 дня наряжаемся то в пуховики, то в более легкие куртки. После морозных праздничных дней в начале новой рабочей недели столбик термометра опять перешел на плюс.

- Да, к нам вновь вернулось потепление, - комментирует «КП» - Иркутск» ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Анна Бабанова. – До 10 ноября солнце в Иркутске будет пригревать до +5 градусов при норме для этого времени до -5. Ночи прогнозируем также не сильно холодные – до -11. Снега в эти дни совсем не ожидается. Аномальное ли это тепло? Нет, бывали года, когда в это время температура поднималась до +10.

Впрочем, по словам синоптиков, это совершенно точно последнее потепление в нынешний осеннее-зимний период. Плюс теперь термометры покажут только весной. А после 10 ноября температура окончательно и бесповоротно уйдет в минус, правда, пока не в самый жесткий.

- После 10 ноября наступит климатическая зима, - продолжает Анна Бабанова. – В Иркутске дневные температуры опустятся до -8 градусов, ночные от -10…- 15. В дальнейшем будет только холодать.

Что касается северных районов Приангарья, где обычно намного холоднее, чем в Иркутске, сейчас противоположная ситуация. Из-за снега, который идет в последние дни, там теплее.