Советская нажористая треска против королевских ньокки

Битва кулинаров в самом разгаре! В новой серии видеопроекта «ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ», который проводит торговая сеть «Слата», кулинарный блогер и журналист Алексей Соколов выйдет на кухонный ринг с фотографом и блогером Настей Юденич.

Сражение получилось эпичным. Алексей решил нокаутировать соперницу рецептом советской мажорестой трески в сливочном соусе: жирно, вкусно, ароматно - у зрителей по ту сторону экрана точно слюнки потекут! Анастасия же приготовила достойный ответный удар: королевские ньеки с банановым конфитюром, один из любимых ужинов ее семьи. Звучит загадочно и аппетитно.

Так кто же достоин победы в этой битве - «Пухлик» или «Фитоняшка»? Смотрите видео и голосуйте в комментариях! Сильнейшего определят зрители, а также независимое жюри.

А предыдущие, не менее увлекательные серии вы можете посмотреть здесь.