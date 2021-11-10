Торговая марка «Марчук» четыре года производит натуральные мясные полуфабрикаты. Фото: архив компании

Совсем скоро, 11 ноября, будет отмечаться Всемирный день качества. «Комсомольская правда» при экспертной поддержке центров стандартизации и метрологии Росстандарта в Иркутской области продолжает спецпроект, приуроченный к этому событию. Напомним, что сначала мы подробнее рассказываем о местных производителях, затем читатели выбирают любимые продукты этих брендов, а специалисты проверяют их качество.

И следующий наш участник - торговая марка «Марчук».

Фото: архив компании

О компании

Когда хочется поесть по-домашнему вкусно, а времени на готовку нет, выручат изделия торговой марки «Марчук». Пельмени, манты, фрикадельки, котлеты, фирменные шашлыки из свинины и курицы, позы, колдуны с капустой - полуфабрикаты отлично подойдут и для уютного семейного обеда или ужина, и для изысканного праздничного стола.

Производство находится в Ангарске. За 20 лет работы бренд завоевал сердца покупателей не только во всей Иркутской области, но также в Бурятии и Забайкалье. А все потому, что качественно и вкусно!

Фото: архив компании

Весь производственный цикл, начиная от приемки сырья и заканчивая упаковкой продукции, контролирует лично директор компании Любовь Марчук.

- Полуфабрикаты торговой марки «Марчук» изготовлены из отборного мяса, выращенного в фермерских хозяйствах Аларского района. Яйца и овощи в составе изделий тоже местного производства, - рассказывают на предприятии. - Поэтому покупатель может быть уверен: наша продукция свежая и натуральная.

И выбор большой - свыше 500 наименований. Причем компания славится не только мясными полуфабрикатами. Хлеб, кондитерские изделия, выпечка, готовые вторые блюда и салаты - все это тоже изготавливает торговая марка «Марчук».

- Летом предприятие прошло модернизацию, было установлено новое современное оборудование, например, для создания вакуумной упаковки и не только, - отметили в компании. - За счет этого, а также благодаря проработке изготовления и усиленному контролю, наша продукция стала еще качественнее!

Вот почему производство, так давно и прочно занявшее свое место на рынке, даже в условиях кризиса продолжает стремительно расти и развиваться.

Тем, кто ближе всего находится к производству - жителям Ангарска, - особенно повезло, ведь они могут попробовать продукцию торговой марки «Марчук» во время дегустаций. О датах сообщается на сайте компании.

Фото: архив компании

КОНКРЕТНО

Где найти продукцию

Товары торговой марки «Марчук» представлены в магазинах «СМС», «Слата», «Маяк», «Хлеб-Соль», торговых сетях «Абсолют», «Пятерочка», «Вишенка», «Аппетит».

Также купить продукцию можно в двух собственных торговых точках в Ангарске: по улице Ленина, 45, рынок «Шанхай-молл», место №8Б, и в 81 квартале, дом 3, ТК «Центр» торговое место №14.

Продукты, которые участвуют в спецпроекте

1. Пельмени «Говяжьи»

Полуфабрикат в тесте, замороженный, категория В.

Начинка: говядина, репчатый лук, свежий чеснок, соль, черный молотый перец.

Тесто: пшеничная мука в/с, вода, яйцо, растительное масло, соль, улучшитель теста.

Фото: архив компании

2. Позы «Иркутские»

Полуфабрикат в тесте, замороженный, категория В.

Начинка: говядина, репчатый лук, свинина, мясо цыплят-бройлеров механической обвалки, чеснок, соль, черный молотый перец.

Тесто: пшеничная мука в/с, вода, яйцо, растительное масло, соль, улучшитель теста.

Фото: архив компании

3. Котлеты «Сказка»

Полуфабрикат мясной, рубленый, категория В.

Начинка: говядина, свинина, шпик, белый хлеб в/c, репчатый лук, яйцо, свежий чеснок, соль, черный молотый перец.

Тесто: пшеничная мука в/с, вода, яйцо, растительное масло, соль, улучшитель теста.

Вместе с экспертами центров стандартизации и метрологии Росстандарта в Иркутской области мы проверим эту продукцию торговой марки «Марчук».

Фото: архив компании

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